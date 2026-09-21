'Monstro' vai ter uma 5ª temporada? Veja o planejamento dos criadores

'Monstro': Ryan Murphy e Ian Brennan revelam os bastidores e o futuro da série antológica (Netflix / Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12h44.
Ian Brennan, cocriador da antologia de true crime "Monstro" ao lado de Ryan Murphy, afirmou que os dois pretendem levar a produção a 10 temporadas. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, ele revelou ainda que a dupla já trabalha com três possíveis temas para os próximos capítulos.
A declaração ocorre após o lançamento de "Monstro: A História de Lizzie Borden", na última quinta-feira, 17. Conhecida por suas polêmicas, a antologia ganhou sua primeira temporada focada em uma mulher.
Antes da história de Lizzie Borden, a série contou os casos de Jeffrey Dahmer, os irmãos Lyle e Erik Menendez e Ed Gein.
De acordo com Brennan, a dupla considera diferentes histórias antes de escolher a temática de cada nova temporada.
O criador explicou que tem o costume de abandonar casos quando percebe que o tema não é forte o suficiente para sustentar várias horas de produção. “Você se surpreenderia com a quantidade de assuntos que começamos e depois abandonamos”, afirmou.
A quarta temporada da antologia 'Monstro' acompanha a história de Lizzie Borden, mulher acusada de assassinar o pai e a madrasta com um machado em 1892, em Massachusetts.
Em oito episódios, o projeto acompanha o julgamento de uma das figuras mais conhecidas da história criminal dos Estados Unidos. Além de explorar a suposta relação entre Lizzie e a empregada Bridget Sullivan.