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'Monstro' vai ter uma 5ª temporada? Veja o planejamento dos criadores

Com planos de estender a antologia de true crime até a décima temporada, Ryan Murphy e Ian Brennan revelam os bastidores da criação e as conversas para os próximos anos de "Monstro"

'Monstro': Ryan Murphy e Ian Brennan revelam os bastidores e o futuro da série antológica (Netflix / Divulgação)

'Monstro': Ryan Murphy e Ian Brennan revelam os bastidores e o futuro da série antológica (Netflix / Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12h44.

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Ian Brennan, cocriador da antologia de true crime "Monstro" ao lado de Ryan Murphy, afirmou que os dois pretendem levar a produção a 10 temporadas. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, ele revelou ainda que a dupla já trabalha com três possíveis temas para os próximos capítulos.

A declaração ocorre após o lançamento de "Monstro: A História de Lizzie Borden", na última quinta-feira, 17. Conhecida por suas polêmicas, a antologia ganhou sua primeira temporada focada em uma mulher.

Antes da história de Lizzie Borden, a série contou os casos de Jeffrey Dahmer, os irmãos Lyle e Erik Menendez e Ed Gein.

O que vem por aí em 'Monstro'?

De acordo com Brennan, a dupla considera diferentes histórias antes de escolher a temática de cada nova temporada.

O criador explicou que tem o costume de abandonar casos quando percebe que o tema não é forte o suficiente para sustentar várias horas de produção. “Você se surpreenderia com a quantidade de assuntos que começamos e depois abandonamos”, afirmou.

'Monstro: A História de Lizzie Borden'

A quarta temporada da antologia 'Monstro' acompanha a história de Lizzie Borden, mulher acusada de assassinar o pai e a madrasta com um machado em 1892, em Massachusetts.

Em oito episódios, o projeto acompanha o julgamento de uma das figuras mais conhecidas da história criminal dos Estados Unidos. Além de explorar a suposta relação entre Lizzie e a empregada Bridget Sullivan.

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