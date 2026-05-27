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Seleção brasileira inicia preparação para a Copa nesta quarta; Neymar passa por avaliação

Convocados começam trabalhos na Granja Comary, mas estado físico do camisa 10 mantém clima de apreensão na Seleção

Ancelotti: treinador comandará a seleção na Copa de 2026 (Buda Mendes/Getty Images)

Ancelotti: treinador comandará a seleção na Copa de 2026 (Buda Mendes/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 27 de maio de 2026 às 09h00.

A Copa do Mundo para a seleção brasileira começa oficialmente nesta quarta-feira, 27. Os jogadores convocados por Carlo Ancelotti se apresentam na Granja Comary para dar início aos primeiros treinamentos e também passar por exames médicos prévios ao Mundial.

Dos 26 nomes, apenas 23 irão se apresentar. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, finalistas da Champions League, no próximo sábado, 30, são as únicas baixas confirmadas. O trio se junta ao elenco na segunda-feira, 1, já em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Casemiro, do Manchester United, foi o primeiro atleta a chegar na Granja Comary. O jogador chegou ainda na terça-feira, 26.

Danilo e Lucas Paquetá, do Flamengo, e Weverton, do Grêmio, entraram em campo na terça-feira, pela Libertadores, e devem estar à disposição já nesta quarta.

O elenco treinará em Teresópolis até sábado, 30, e depois viajará até a capital do Rio de Janeiro para enfrentar o Panamá no Maracanã, às 18h30, de Brasília, no domingo, 31. Essa será a despedida do torcedor em solo brasileiro.

Neymar ainda preocupa

O problema teria ocorrido no dia 17 de maio, um dia antes da convocação oficial para a Copa do Mundo. Na ocasião, o Santos enviou um documento afirmando que o atleta estaria liberado para atividades com bola na apresentação. No entanto, nos bastidores, há a informação de que o atacante precisará seguir tratamento na Granja Comary.

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