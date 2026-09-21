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Fusão de US$ 110 bilhões entre Paramount e Warner Bros. avança após acordo nos EUA

Processo movido pela Califórnia e outros 11 estados buscava bloquear a transação por preocupações com os mercados de cinema e TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12h40.

Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 12h55.

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A Paramount e a Skydance devem avançar com a aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), avaliada em US$ 110 bilhões, após negociações para encerrar uma disputa judicial movida por procuradores-gerais de 12 estados americanos.

Segundo reportagens publicadas na segunda-feira, as partes planejam chegar a um acordo no processo que buscava impedir a operação com base em questões antitruste.

A ação era liderada por Rob Bonta, procurador-geral da Califórnia, e tinha julgamento previsto para março. O processo havia levado a Paramount a concordar com o adiamento da conclusão da transação até junho de 2027, enquanto a disputa tramitava na Justiça.

O cronograma representava uma mudança em relação aos planos apresentados pela companhia aos investidores. Antes da ação estadual, a Paramount previa finalizar a operação até 30 de setembro. A transação já havia recebido autorização de órgãos reguladores nos Estados Unidos e em outros mercados.

A contestação surgiu em meados de julho, quando Califórnia e outros 11 estados recorreram à Justiça para bloquear a fusão. Os procuradores-gerais apontaram preocupações relacionadas à concentração nos mercados de cinema e TV por assinatura.

Adiamento elevaria custo da aquisição

A extensão do prazo também teria impacto financeiro sobre a operação. O acordo de fusão estabelece uma ticking fee, taxa adicional que aumenta conforme o tempo necessário para concluir uma transação, caso o negócio permaneça pendente após 30 de setembro.

Pela cláusula, a Paramount teria de pagar 25 centavos adicionais por ação, a cada trimestre, aos acionistas da WBD até a conclusão da compra. O mecanismo acrescentaria cerca de US$ 650 milhões por trimestre ao valor total da operação.

A aquisição reunirá ativos de dois grupos do setor de mídia. O portfólio inclui os estúdios Paramount e Warner Bros., canais de televisão, a rede aberta CBS e os serviços de streaming, transmissão de conteúdo pela internet, Paramount+ e HBO Max.

Acompanhe tudo sobre:CinemaFusões e AquisiçõesWarnerParamount

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