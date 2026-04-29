Atlético de Madrid x Arsenal: que horas e onde assistir ao jogo da Champions League?

Publicado em 29 de abril de 2026 às 06h04.
Atlético de Madrid e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela Champions League.
O duelo, no Estádio Metropolitano, em Madri, é válido pelo jogo de ida das semifinais. O Atlético de Madrid eliminou o Barcelona nas quartas de final, enquanto o Arsenal avançou após superar o Sporting.
A partida de volta será disputada no dia 5 de maio, na Inglaterra. O classificado enfrentará na final quem passar de PSG x Bayern de Munique.
A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 29.
O jogo será transmitido por TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Musso; Nahuel Molina, Lenglet, Le Normand e Ruggeri; Llorente, Giuliano Simeone, Koke e Lookman (Nicolás González); Álvarez e Griezmann.
Técnico: Diego Simeone.
David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Declan Rice e Odegaard; Eze (Martinelli), Gyökeres e Madueke.
Técnico: Mikel Arteta.