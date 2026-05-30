Final da Champions League 2026: a trajetória do PSG em busca do bicampeonato

O Paris Saint-Germain chega à final da Champions League 2025/26 com a chance de escrever mais um capítulo histórico. Atual campeão europeu, o clube francês enfrenta o Arsenal neste sábado, 30, em busca do bicampeonato continental.

A decisão será disputada na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, a partir das 13h, pelo horário de Brasília. A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Depois de uma fase de liga irregular, o time comandado por Luis Enrique cresceu no mata-mata e eliminou adversários tradicionais como Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique.

Agora, tenta se tornar apenas o segundo clube a conquistar duas Champions League consecutivas no formato atual, feito alcançado pelo Real Madrid entre 2016 e 2018.

Como foi a trajetória do PSG na Champions League 2026?

O PSG terminou a fase de liga na 11ª colocação, com 14 pontos, fora do grupo dos oito primeiros colocados que avançavam diretamente às oitavas de final.

Apesar disso, os franceses chamaram atenção pelo poder ofensivo. Foram 21 gols marcados em oito partidas, com vitórias expressivas sobre Atalanta, Tottenham, Barcelona e Bayer Leverkusen.

Os resultados da fase de liga foram:

PSG 4 x 0 Atalanta

Barcelona 1 x 2 PSG

Bayer Leverkusen 2 x 7 PSG

PSG 1 x 2 Bayern de Munique

PSG 5 x 3 Tottenham

Athletic Bilbao 0 x 0 PSG

Sporting 2 x 1 PSG

PSG 1 x 1 Newcastle

A campanha obrigou o time francês a disputar os playoffs antes das oitavas de final.

Vitinha e João Neves: meio-campistas portugueses participam do último treino do PSG antes da decisão da Champions League 2026 contra o Arsenal (Franck Fife/AFP)

PSG superou susto contra o Monaco nos playoffs

O primeiro obstáculo do PSG no mata-mata foi o Monaco. No jogo de ida, fora de casa, o time de Paris venceu por 3 a 2 após sair atrás no placar.

Na volta, em Paris, a equipe empatou por 2 a 2 e confirmou a classificação com placar agregado de 5 a 4. O confronto foi mais apertado do que o restante da campanha eliminatória, mas marcou o início da reação francesa na competição.

Chelsea, Liverpool e Bayern ficaram pelo caminho

Nas oitavas de final, o PSG atropelou o Chelsea. Depois de vencer por 5 a 2 no Parc des Princes, a equipe confirmou a classificação com triunfo por 3 a 0 em Stamford Bridge, fechando o confronto em 8 a 2 no agregado.

Nas quartas de final, o adversário foi o Liverpool. O time de Luis Enrique venceu por 2 a 0 em Paris e repetiu o placar em Anfield, avançando com 4 a 0 no agregado.

A semifinal reservou o duelo mais equilibrado da campanha. Contra o Bayern de Munique, o PSG venceu um jogo eletrizante por 5 a 4 no Parc des Princes. Na Alemanha, empatou por 1 a 1 e garantiu a vaga na final com placar agregado de 6 a 5.

PSG: jogadores participam do último treino na Puskás Aréna antes da final da Champions League 2026 contra o Arsenal, em Budapeste. (Franck Fife/AFP)

O que explica o sucesso do PSG?

A campanha do PSG até a final foi construída a partir de um dos ataques mais produtivos da Europa.

A equipe marcou 21 gols apenas na fase de liga e manteve alto poder ofensivo no mata-mata. Nomes como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué e João Neves tiveram participação decisiva ao longo da competição.

Outro diferencial foi a gestão física do elenco feita por Luis Enrique. O treinador promoveu ampla rotação na Ligue 1 ao longo da temporada, preservando jogadores importantes para os compromissos europeus.

A estratégia ajudou o PSG a chegar à decisão com boa parte de seus principais atletas fisicamente preservada para a reta final da Champions League.

Brasileiros em campo na final

A decisão terá presença brasileira dos dois lados. Pelo PSG, o capitão Marquinhos deve ser titular na defesa. O zagueiro Lucas Beraldo aparece como opção no banco de reservas.

Marquinhos: capitão do PSG participa de entrevista coletiva na véspera da final da Champions League 2026 contra o Arsenal, em Budapeste. (Franck Fife/Pool/AFP)

No Arsenal, o zagueiro Gabriel Magalhães deve começar jogando, enquanto Gabriel Martinelli deve iniciar entre os reservas.

Marquinhos, Gabriel Magalhães e Martinelli foram convocados para a seleção brasileira e se apresentarão ao técnico Carlo Ancelotti após a final da Champions League para a preparação da Copa do Mundo.

Qual é o retrospecto entre Arsenal e PSG?

Esta será a primeira vez que Arsenal e PSG se enfrentam em uma final continental. Ao longo da história, foram sete confrontos oficiais entre os clubes, com os seguintes resultados:

2 vitórias do PSG

2 vitórias do Arsenal

3 empates

Na temporada 2024/25, os times se enfrentaram três vezes. O Arsenal venceu o duelo da fase de liga por 2 a 0, mas o PSG levou a melhor nos dois confrontos da semifinal e avançou para conquistar seu primeiro título europeu.

Torcedores do PSG: franceses acompanham a movimentação para a final da Champions League 2026 contra o Arsenal e sonham com o bicampeonato europeu. (Kenzo Tribouillard/AFP)

Histórico do PSG em finais da Champions League

O PSG disputa apenas sua terceira final de Champions League. A primeira foi na temporada 2019/20, quando o clube francês foi derrotado pelo Bayern de Munique por 1 a 0.

PSG: equipes de televisão acompanham o último treino do clube francês antes da final da Champions League 2026 contra o Arsenal, em Budapeste. (Franck Fife/AFP)

A segunda terminou com o primeiro título europeu da história do clube, conquistado na temporada passada após goleada por 5 a 0 sobre o Inter de Milão.

Agora, o time francês tenta defender a coroa continental e conquistar a Champions League pelo segundo ano seguido.