Esporte

Bologna x Inter de Milão: horário, onde assistir e cenário do jogo

Inter de Milão chega à última rodada defendendo a liderança do Campeonato Italiano diante do Bologna

Inter de Milão x Atalanta: veja horário e onde assistir ao jogo deste sábado, 14 (Luca Amedeo Bizzarri - Inter/Inter/Getty Images)

Inter de Milão x Atalanta: veja horário e onde assistir ao jogo deste sábado, 14 (Luca Amedeo Bizzarri - Inter/Inter/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de maio de 2026 às 05h00.

Bologna e Internazionale se enfrentam neste sábado, 23, às 13h (de Brasília), no estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, pela 38ª rodada da Serie A.

Inter defende liderança do Italiano

A Internazionale lidera o Campeonato Italiano com 86 pontos em 37 partidas. A campanha tem 27 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 86 gols marcados e apenas 32 sofridos, além de saldo de +54.

Na rodada passada, a equipe empatou em 1 a 1 com o Hellas Verona. Pelo regulamento da competição, caso líder e vice terminem empatados em pontos, o título será decidido em uma partida extra.

Bologna tenta fechar campeonato na parte de cima

O Bologna ocupa a 8ª colocação, com 55 pontos. O time soma 16 vitórias, sete empates e 14 derrotas, além de 46 gols marcados e 43 sofridos.

Na rodada anterior, venceu a Atalanta fora de casa por 1 a 0 e tenta encerrar a temporada em alta diante do líder.

Onde assistir Bologna x Internazionale ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN 2 e Disney+.

Que horas é o jogo Bologna x Internazionale hoje?

O confronto acontece às 13h (de Brasília).

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