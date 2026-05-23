Bologna x Inter de Milão: horário, onde assistir e cenário do jogo

Bologna e Internazionale se enfrentam neste sábado, 23, às 13h (de Brasília), no estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, pela 38ª rodada da Serie A.

Inter defende liderança do Italiano

A Internazionale lidera o Campeonato Italiano com 86 pontos em 37 partidas. A campanha tem 27 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 86 gols marcados e apenas 32 sofridos, além de saldo de +54.

Na rodada passada, a equipe empatou em 1 a 1 com o Hellas Verona. Pelo regulamento da competição, caso líder e vice terminem empatados em pontos, o título será decidido em uma partida extra.

Bologna tenta fechar campeonato na parte de cima

O Bologna ocupa a 8ª colocação, com 55 pontos. O time soma 16 vitórias, sete empates e 14 derrotas, além de 46 gols marcados e 43 sofridos.

Na rodada anterior, venceu a Atalanta fora de casa por 1 a 0 e tenta encerrar a temporada em alta diante do líder.

Onde assistir Bologna x Internazionale ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN 2 e Disney+.

Que horas é o jogo Bologna x Internazionale hoje?

O confronto acontece às 13h (de Brasília).