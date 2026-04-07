Sporting X Arsenal: que horas e onde assistir ao jogo da Champions

Partida acontece nesta terça-feira no estádio João Alvalade, em Lisboa

Champions League: confira próximos jogos da temporada

Maria Eduarda Lameza
Publicado em 7 de abril de 2026 às 06h01.

Sporting e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira, 7, pela Champions League.

O duelo, no estádio José Alvalade, é válido pelo jogo de ida das quartas de final. O Sporting chega embalado após três vitórias consecutivas, enquanto o Arsenal vive momento de pressão após eliminações recentes em competições nacionais.

A equipe perdeu a final da Copa da Liga Inglesa para o Manchester City e foi eliminada da Copa da Inglaterra pelo Southampton. Já o Sporting divide atenções com o Campeonato Português, onde disputa o título.

Que horas assistir à Sporting X Arsenal?

A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 7.

Onde assistir assistir à Sporting X Arsenal?

O jogo entre Sporting e Arsenal será transmitido pelo HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

Sporting

Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morita, Daniel Bragança e Francisco Trincão; Catamo, Luis Suárez e Pedro Gonçalves.

Técnico: Rui Borges

Arsenal

David Raya; White, Saliba, Mosquera e Calafiori; Rice, Zubimendi e Havertz; Madueke, Gyökeres e Martinelli.

Técnico: Mikel Arteta

