Sporting X Arsenal: que horas e onde assistir ao jogo da Champions

Publicado em 7 de abril de 2026 às 06h01.
Sporting e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira, 7, pela Champions League.
O duelo, no estádio José Alvalade, é válido pelo jogo de ida das quartas de final. O Sporting chega embalado após três vitórias consecutivas, enquanto o Arsenal vive momento de pressão após eliminações recentes em competições nacionais.
A equipe perdeu a final da Copa da Liga Inglesa para o Manchester City e foi eliminada da Copa da Inglaterra pelo Southampton. Já o Sporting divide atenções com o Campeonato Português, onde disputa o título.
A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 7.
O jogo entre Sporting e Arsenal será transmitido pelo HBO Max (streaming).
Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morita, Daniel Bragança e Francisco Trincão; Catamo, Luis Suárez e Pedro Gonçalves.
Técnico: Rui Borges
David Raya; White, Saliba, Mosquera e Calafiori; Rice, Zubimendi e Havertz; Madueke, Gyökeres e Martinelli.
Técnico: Mikel Arteta