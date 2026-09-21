Donatella Versace está de volta com nova marca própria

Faz pouco mais de um ano que Donatella Versace deixou a direção criativa da grife fundada por seu irmão. Agora ela retoma o protagonismo com um projeto assinado por ela mesma. A estilista fechou uma joint venture com a Revolve Group, companhia de moda e beleza sediada na Califórnia, para criar uma marca própria. O acordo une a autoridade criativa de Donatella à estrutura de e-commerce e tecnologia da Revolve, com produtos previstos para chegar ao mercado em 2027, quando a marca também ganhará nome.

Donatella comandou a criação da Versace por quase três décadas, posto que assumiu após a morte do irmão Gianni, em 1997. A saída veio em março de 2025, dentro de uma reformulação de marca conduzida pela então controladora Capri Holdings, quando ela passou a atuar como embaixadora da grife. Em dezembro, a Versace foi vendida ao grupo Prada. Dario Vitale, escolhido para substituir Donatella na criação, deixou o cargo após uma única temporada e foi sucedido por Pieter Mulier.

Um nome que ainda atrai multidões

Donatella segue como uma das figuras mais populares da moda nas redes sociais, com 12,2 milhões de seguidores no Instagram. Sua imagem também circula fora das passarelas: neste ano, peças vintage da Versace voltaram aos tapetes vermelhos vestidas por nomes como Zendaya, Miley Cyrus e Jennifer Lopez, incluindo o modelo de 1999 que a cantdora usou no Grammy e que ficou conhecido por ter motivado a criação do buscador de imagens do Google.

Em publicação no Instagram, Donatella descreveu a motivação por trás do novo projeto. "Acredito que a criatividade deve ser destemida, inclusiva e viva no mundo. Sempre fui inspirada pela próxima geração, na música, no cinema, na arte e, claro, na moda. Essa parceria me dá a liberdade de falar com essa geração de uma forma completamente nova e pessoal, através da beleza e da moda. A REVOLVE entende algo em que acredito profundamente: que cultura vem de conexão. Juntos, queremos criar essa conexão com uma nova voz, um novo visual e uma nova energia."

A estrutura por trás do acordo

Donatella Versace ao lado de Raissa Gerona, presidente de marca e parcerias da Revolve, e Michael Mente, cofundador e co-CEO do grupo, que assinaram a nova joint venture (Reprodução/Instagram)

A Revolve foi fundada por Michael Mente e Mike Karanikolas em 2003 e reúne hoje cerca de 1.600 marcas em duas plataformas: a Revolve, voltada a grifes já consolidadas, e a Fwrd, dedicada a rótulos emergentes. Em 2025, a receita total do grupo somou US$ 1,23 bilhão, o equivalente a cerca de R$ 6,32 bilhões na cotação atual. A companhia já havia se movimentado no setor de beleza com joint ventures ao lado da cantora Cardi B e da influenciadora Sofia Richie Grainge, e a parceria com Donatella segue essa estratégia de apostar em nomes com apelo cultural forte para expandir o portfólio.

Mike Karanikolas, cofundador e co-CEO da Revolve, também publicou uma declaração sobre a parceria. "Donatella é uma das vozes criativas mais marcantes do nosso tempo. Essa parceria dá a essa visão uma plataforma inteiramente nova e a liberdade de construir algo do zero. Ao combinar a autoridade criativa de Donatella com a tecnologia, a infraestrutura e o alcance global da REVOLVE, temos a oportunidade de criar algo genuinamente distinto, construído para durar."

Raissa Gerona, presidente de marca e parcerias da Revolve, comentou a escolha pela estilista. "Donatella tem um instinto extraordinário para o que a próxima geração quer e uma capacidade única de conectar moda e cultura. É isso que torna essa parceria tão empolgante."

A nova marca vai estrear simultaneamente nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio, com atuação que deve ir além de roupas e cosméticos e incluir iniciativas ligadas a entretenimento.