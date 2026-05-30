PSG X Arsenal: veja a provável escalação do PSG para a final da Champions League

Final da Liga dos Campeões da Europa acontece neste sábado, 30, em Budapeste

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de maio de 2026 às 06h02.

O Paris Saint-Germain (PSG) enfrenta o Arsenal neste sábado, 30, pela final da Champions League.

A decisão será disputada na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. O clube francês tenta voltar ao topo do continente e chega à decisão depois de superar um dos confrontos mais equilibrados da fase mata-mata.

Na semifinal, o PSG eliminou o Bayern de Munique com placar agregado de 6 a 5. No jogo de ida, em Paris, os franceses venceram por 5 a 4, em uma partida de muitos gols. Na volta, em Munique, o empate por 1 a 1 foi suficiente para confirmar a vaga na final. Dembélé abriu o placar para o PSG, enquanto Kane empatou nos acréscimos.

Para a final, o técnico Luis Enrique não deve contar com Chevalier e Ndjantou, lesionados. Com base nos últimos jogos, a provável escalação do PSG tem Safonov no gol; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes na defesa; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha no meio-campo; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia no ataque.

O retrospecto entre as equipes é equilibrado. Nas últimas sete partidas oficiais, foram duas vitórias para cada lado e três empates. Esta será a primeira vez que PSG e Arsenal se enfrentam em uma final continental.

Provável escalação do PSG

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Técnico: Luis Enrique.

Que horas assistir à PSG x Arsenal

A partida acontece às 13h, do horário de Brasília, neste sábado, 30.

Onde assistir à PSG x Arsenal

O jogo será transmitido pela TNT (TV fechada) e pela HBO Max (streaming).

