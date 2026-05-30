PSG X Arsenal: veja a provável escalação do PSG para a final da Champions League

Champions League: veja provável escalação de PSG e Arsenal para a final
Publicado em 30 de maio de 2026 às 06h02.
O Paris Saint-Germain (PSG) enfrenta o Arsenal neste sábado, 30, pela final da Champions League.
A decisão será disputada na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. O clube francês tenta voltar ao topo do continente e chega à decisão depois de superar um dos confrontos mais equilibrados da fase mata-mata.
Na semifinal, o PSG eliminou o Bayern de Munique com placar agregado de 6 a 5. No jogo de ida, em Paris, os franceses venceram por 5 a 4, em uma partida de muitos gols. Na volta, em Munique, o empate por 1 a 1 foi suficiente para confirmar a vaga na final. Dembélé abriu o placar para o PSG, enquanto Kane empatou nos acréscimos.
Para a final, o técnico Luis Enrique não deve contar com Chevalier e Ndjantou, lesionados. Com base nos últimos jogos, a provável escalação do PSG tem Safonov no gol; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes na defesa; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha no meio-campo; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia no ataque.
O retrospecto entre as equipes é equilibrado. Nas últimas sete partidas oficiais, foram duas vitórias para cada lado e três empates. Esta será a primeira vez que PSG e Arsenal se enfrentam em uma final continental.
A partida acontece às 13h, do horário de Brasília, neste sábado, 30.
O jogo será transmitido pela TNT (TV fechada) e pela HBO Max (streaming).