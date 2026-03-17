Arsenal x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Arsenal: Equipe recebe Leverkusen após empate na Alemanha
Publicado em 17 de março de 2026 às 06h43.
Arsenal e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira, 17, às 17h de Brasília, no Emirates Stadium, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. No confronto de ida, as equipes empataram por 1 a 1, o que deixa a vaga aberta.
O Arsenal chega em bom momento na temporada e lidera a Premier League com 70 pontos em 31 jogos.
Já o Bayer Leverkusen vem de empate por 1 a 1 com o Bayern de Munique, no sábado, 14, pela Bundesliga. O time alemão abriu o placar com García aos 6 minutos, mas sofreu o empate no segundo tempo. Detalhe: os bávaros chegaram a estar com dois homens a menos.
Arsenal x Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max. A partida começa às 17h, no horário de Brasília, nesta terça-feira, 17.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Gyökeres e Martinelli.
Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)
Blaswich; Quansah, Andrich e Tapsoba; Poku, Palacios, García, Terrier, Maza e Grimaldo; Kofane.