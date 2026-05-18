Veja quais convocados de Ancelotti já estiveram em Copas do Mundo

Seleção brasileira de 2026 reúne veteranos de Mundiais anteriores e jovens em primeira convocação

Vini Jr.: jogador brasileiro jogou na Copa de 2022 (Buda Mendes / Equipe/Getty Images)

Carolina Ingizza
Publicado em 18 de maio de 2026 às 18h22.

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, anunciada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, 18, reúne jogadores experientes em Mundiais e uma nova geração que fará estreia no torneio.

Dos 26 nomes chamados pelo treinador italiano, 14 já haviam sido convocados para ao menos uma edição anterior da Copa do Mundo. O principal destaque é Neymar, único atleta da lista que esteve presente nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022.

Além do atacante do Santos, outros cinco jogadores chegam à terceira convocação consecutiva para Copas: Alisson, Ederson, Marquinhos, Danilo e Casemiro. Todos estiveram nas listas do Brasil na Rússia, em 2018, e no Catar, em 2022.

A base da última Copa também segue forte na equipe. Alex Sandro, Bremer, Bruno Guimarães, Fabinho, Lucas Paquetá, Raphinha, Gabriel Martinelli e Vini Jr. repetem presença após terem sido convocados para o Mundial do Catar.

Ao mesmo tempo, Ancelotti apostou em diversos estreantes. Bento, Wesley, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Alexsandro, Ibañez, Danilo Santos, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick, Matheus Cunha e Rayan aparecem pela primeira vez em uma lista final de Copa do Mundo.

Os favoritos de Ancelotti: os jogadores que mais foram convocados pelo técnico

Veja os jogadores convocados por Ancelotti que já disputaram Copas

Neymar — 2014, 2018 e 2022
Alisson — 2018 e 2022
Ederson — 2018 e 2022
Marquinhos — 2018 e 2022
Danilo — 2018 e 2022
Casemiro — 2018 e 2022
Alex Sandro — 2022
Bremer — 2022
Bruno Guimarães — 2022
Fabinho — 2022
Lucas Paquetá — 2022
Raphinha — 2022
Gabriel Martinelli — 2022
Vini Jr. — 2022

