Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistam título de duplas do SP Open

Luísa Stefani conquistou, nesta segunda-feira, o segundo título consecutivo de duplas do SP Open, disputado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A decisão foi transferida para esta segunda-feira após as chuvas alterarem a programação do torneio.

Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, Stefani venceu as americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa por 2 sets a 1 e garantiu o bicampeonato da competição.

Na edição de 2025, a paulista levantou o troféu do SP Open em parceria com a húngara Timea Babos. Em 2026, Stefani e Dabrowski já conquistaram três torneios juntas: o WTA 1000 de Dubai, o WTA 500 de Estrasburgo e o WTA 250 de Eastbourne.

Como foi a partida?

A decisão começou no domingo, mas a chuva em São Paulo interrompeu a partida quando Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski venciam o primeiro set por 4/3. A organização adiou a sequência do confronto para a manhã desta segunda-feira, no Parque Villa-Lobos.

Na retomada, a brasileira e a canadense ampliaram a vantagem. A dupla quebrou o serviço de Anna Rogers e Allura Zamarripa no primeiro game do dia e confirmou o saque na sequência para encerrar a parcial em 6/3.

As americanas empataram a partida no segundo set, também por 6/3. Rogers e Zamarripa salvaram cinco break points, oportunidades de quebra de saque, antes de conseguirem uma quebra no sexto game. A vantagem foi mantida até o fim da parcial, o que levou a definição do título ao match tie-break, desempate disputado até dez pontos.

O desempate teve nove mini-breaks, pontos vencidos no saque das adversárias. Stefani e Dabrowski estiveram atrás no placar durante a parcial, mas conquistaram os quatro pontos finais da partida e fecharam o match tie-break por 10 a 7.

Novo título na temporada

O título no SP Open foi o quarto conquistado por Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski em 2026. Antes da competição em São Paulo, a parceria venceu o WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, disputado em quadra dura; o WTA 500 de Estrasburgo, na França, no saibro; e o WTA 250 de Eastbourne, no Reino Unido, na grama.

Para Stefani, o resultado também representou a defesa do título conquistado no SP Open em 2025. Na edição anterior, a brasileira venceu a competição de duplas ao lado da húngara Timea Babos.