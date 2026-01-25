Esporte

Arsenal x Manchester United: onde assistir e horário pelo Premier League

Partida entre Arsenal x Manchester United é válida pelo Campeonato Inglês (Premier League)

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 08h34.

Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo, 25, às 13h30, no Emirates Stadium, em Londres, pela 22ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no streaming Disney+.

O Arsenal entra em campo buscando ampliar sua vantagem na liderança da competição. Já o Manchester United luta para somar três pontos e seguir firme na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados.

Onde assistir ao vivo o jogo Arsenal x Manchester United hoje pela Premier League?

O jogo deste domingo, 13h30, entre Arsenal x Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Arsenal x Manchester United hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming Disney+.

Prováveis escalações de Arsenal x Manchester United

  • Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.
    Técnico: Mikel Arteta.
  • Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo.
    Técnico: Michael Carrick.
