Arsenal x Manchester United: onde assistir e horário pelo Premier League

Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo, 25, às 13h30, no Emirates Stadium, em Londres, pela 22ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no streaming Disney+.

O Arsenal entra em campo buscando ampliar sua vantagem na liderança da competição. Já o Manchester United luta para somar três pontos e seguir firme na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados.

Onde assistir ao vivo o jogo Arsenal x Manchester United hoje pela Premier League?

O jogo deste domingo, 13h30, entre Arsenal x Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Arsenal x Manchester United hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming Disney+.

Prováveis escalações de Arsenal x Manchester United