Arsenal x Manchester United: onde assistir e horário pelo Premier League

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 08h34.
Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo, 25, às 13h30, no Emirates Stadium, em Londres, pela 22ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no streaming Disney+.
O Arsenal entra em campo buscando ampliar sua vantagem na liderança da competição. Já o Manchester United luta para somar três pontos e seguir firme na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados.
Você pode assistir à partida online pelo streaming Disney+.