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Fase de grupos copa 2026

Que horas começam as finais do SP Open hoje? Veja a nova programação após paralisação por chuva

Chuva em São Paulo adiou as decisões de simples e duplas para esta segunda-feira, 21, mas ingressos de domingo continuam válidos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10h47.

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As finais do SP Open 2026 foram transferidas para esta segunda-feira, 21, às 11h, após a chuva impedir a conclusão das partidas previstas para a tarde de domingo, 20, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

As duas decisões serão disputadas simultaneamente. A final de simples ocorrerá na Quadra Central Maria Esther Bueno, enquanto a partida de duplas será retomada na Quadra 1.

No confronto de duplas, Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski lideravam o primeiro set por 4/3 diante das norte-americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa quando a chuva interrompeu a partida. O jogo será retomado a partir do mesmo placar registrado no momento da paralisação.

Na Quadra Central, a espanhola Kaitlin Quevedo enfrenta a argentina Nadia Podoroska na decisão do torneio de simples.

Com a alteração do cronograma, os portões do complexo serão abertos ao público às 10h30, meia hora antes do início das partidas.

O que acontece com os ingressos do SP Open?

Os ingressos adquiridos para a sessão de domingo continuam válidos para as partidas remarcadas para segunda-feira. Segundo a organização, não será necessário realizar troca ou emitir um novo bilhete.

Os compradores que não puderem comparecer na nova data serão contatados pela Eventim para o processo de reembolso. Os bilhetes da modalidade Ground Pass, ingresso que permite acesso às áreas e quadras contempladas pela categoria, e as cortesias emitidas para domingo também poderão ser utilizados na segunda-feira.

Bia Haddad encontra Maria Sharapova no torneio

Fora das partidas, Beatriz Haddad Maia acompanhou parte da programação do SP Open 2026. A brasileira, que já ocupou uma posição entre as dez primeiras colocadas do ranking mundial, esteve no aquecimento das atletas e conversou com a ex-tenista russa Maria Sharapova e com a jogadora de vôlei Gabi Guimarães, medalhista olímpica.

Bia Haddad também comentou a realização de torneios no Brasil e a participação de empresas no financiamento das competições e no desenvolvimento de novas atletas.

“Muitas vezes temos só uma chance de jogar em casa. Quanto mais torneios a gente tiver, maior vai ser essa potência que estamos virando”, afirmou a tenista.

Com as partidas desta segunda-feira, o SP Open 2026 encerra a programação da edição após a alteração provocada pela chuva no domingo.

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