Finais do SP Open são interrompidas por chuva neste domingo; veja a mudança na programação

A final da chave de duplas do SP Open foi interrompida neste domingo, 20, por causa da chuva e será retomada não antes das 17h30 (horário de Brasília). O confronto entre a brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski contra as americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa começou com atraso e foi suspenso novamente durante o primeiro set, com vantagem de 4 a 3 para a dupla da brasileira.

A partida, realizada na quadra Maria Esther Bueno, estava prevista para começar às 13h, mas o início foi adiado em 40 minutos devido às condições climáticas. As tenistas já haviam encerrado o aquecimento e realizado o coin toss, procedimento que define quem inicia sacando ou escolhe o lado da quadra, quando uma garoa interrompeu a programação.

Após a redução da chuva, o jogo foi iniciado e avançou até o sétimo game do primeiro set. Com o aumento da intensidade da precipitação, as atletas deixaram a quadra e retornaram aos vestiários para aguardar a retomada da decisão.

A programação deste domingo também inclui a final de simples do torneio, marcada para começar não antes das 15h30. O título será disputado pela argentina Nadia Podoroska e pela espanhola Kaitlin Quevedo.

Luisa Stefani busca novo título no SP Open

Atual campeã da disputa de duplas, Luisa Stefani tenta conquistar novamente o troféu do SP Open. Em 2024, a brasileira venceu a competição ao lado da húngara Timea Babos.

Nesta edição, Stefani atua ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. A parceria ocupa a segunda posição do ranking da temporada e já garantiu classificação para o WTA Finals, torneio que reúne as principais duplas do circuito e será realizado em Indian Wells, entre 8 e 15 de novembro.

Que horas a partida com Luisa Stefani será retomada?

Segundo a última atualização da organização do evento, às 15h50 a partida seguia suspensa. A nova previsão de retomada do duelo é para 16h30