PSG vence Bayern de Munique por 2-0 e vai para as semifinais Próximo ao final do jogo, os jogadores Pacho e Hernández, ambos do PSG, receberam cartão vermelho e foram expulsos da partida

PSG goleia Atlético de Madrid por 4x0 em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes (Frederic J. Brown/AFP)