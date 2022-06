Criptomoedas: o que são e como começar a investir?

O que são criptomoedas?

Criptomoedas são ativos digitais que podem circular sem a necessidade de uma autoridade monetária central – ao contrário das cédulas de dinheiro, que são confeccionadas exclusivamente pelo Banco Central (no caso do Brasil).

As cripto são uma espécie de dinheiro criado usando técnicas criptográficas que permitem que as pessoas comprem, vendam ou negociem com segurança, de forma digital.

Principais criptomoedas

A criptomoeda mais famosa é o bitcoin, mas existem outras, como o ethereum e o litecoin. De forma geral, elas usam a tecnologia conhecida como blockchain, que mantém um registro inviolável de transações.

Como investir em criptomoedas?

Investidores em todo o mundo já vêm investindo em criptomoedas há alguns anos, e quem deseja entrar nessa pode começar a investir diretamente nesse tipo de moeda digital usando uma plataforma específica para esse fim, por meio de uma corretora especializada (conhecida como exchange). Como comprar criptomoedas

Escolha qual exchange de criptomoedas deseja usar. A dica é escolher uma respeitável e conhecida, de preferência com uma grande variedade de moedas. O segundo passo é abrir uma conta nessa exchange e concluir o processo de registro. É preciso aportar algum dinheiro fiduciário nessa conta, como real ou dólar, antes de comprar qualquer criptomoeda. Decida qual criptomoeda deseja comprar. Você pode optar por investir em uma ou várias criptomoedas. Com essa decisão, a etapa seguinte é fazer um pedido de compra para a criptomoeda escolhida. Siga as etapas exigidas pela exchange para enviar e concluir uma ordem de compra para uma ou mais criptomoedas. Após a conclusão da compra, as informações necessárias para acessar sua criptomoeda são mantidas em uma carteira digital, onde você irá armazenar seu investimento. Essa carteira criptográfica pode ser hospedada pela exchange de criptomoedas ou por um provedor de carteira independente.

O investidor também pode escolher investir em criptomoedas por meio de ETFs, que são os Exchange Traded Funds – um fundo de investimento negociado na bolsa de valores, como se fosse ação de uma empresa.

Como em qualquer tipo de investimento, uma boa prática é revisar periodicamente o portfólio de criptomoedas. Essa revisão pode significar aumentar ou reduzir sua exposição a esse tipo de ativo de acordo com o apetite por risco e as metas de investimento. Quanto do meu portfólio devo investir em criptomoedas?A recomendação dos especialistas é de que o valor investido em criptomoedas corresponda a, no máximo, 5% do portfólio investido.

Qual criptomoeda devo comprar?

Investir em criptomoeda é considerado arriscado, porque até mesmo os preços das criptomoedas mais estabelecidas são ainda bastante voláteis. Vale lembrar também que os preços das criptomoedas no futuro podem ser afetados por mudanças regulatórias, já que essa questão vem sendo discutida em Plenário.

De qualquer forma, há um potencial de ganho financeiro. A capitalização de mercado do setor de criptomoedas aumentou de menos de 800 bilhões de dólares em janeiro de 2021 para 3 trilhões de dólares em dezembro do mesmo ano, de acordo com dados da CoinMarketCap. Boa parte dos principais ativos digitais obteve retornos percentuais de três dígitos ao longo de 2021 - inclusive superando o bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, cujo preço subiu 66% no ano até 31 de dezembro.

Quais são os cuidados ao comprar criptomoedas

Mas é preciso ponderar esses ganhos. Em 11 de maio, por exemplo, o preço do bitcoin caiu para US$ 29.367 na mínima do dia, o menor valor desde janeiro de 2021. Os números negativos atingiram todas as 20 maiores criptomoedas do mundo por valor de mercado, com quedas que superaram os 20%.

Mesmo nesse cenário, ainda há a recomendação de investir em criptomoedas. O autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, é um dos que defendem o investimento em bitcoin.

Se você decidir investir nessa modalidade, a dica é pesquisar cuidadosamente as moedas digitais antes de comprá-las, e se atentar às taxas de transação, pois elas podem variar conforme o tipo de moeda e a plataforma de negociação.