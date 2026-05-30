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Mega-Sena: veja o resultado do concurso 3.013; prêmio é de R$ 10,3 milhões

Sorteio de valor milionário neste sábado foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 30 de maio de 2026 às 21h03.

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 30, o sorteio das seis dezenas do concurso 3.013 da Mega-Sena.

O evento ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

O anúncio dos números foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube. O prêmio é de R$ 10,3 milhões.

Veja os números sorteados

21 - 14 - 02 - 34 - 44 - 22

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.

Entre as possibilidades estão

  • quitar dívidas;
  • investir no futuro;
  • realizar uma viagem;
  • ajudar familiares e amigos;
  • direcionar recursos para causas pessoais.

A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.

Como funciona o bolão?

O Bolão Caixa permite a realização de apostas em grupo. Para participar, é necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas individuais não inferiores a R$ 5. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaInvestidoresLoteriasCaixa

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