Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

PIS/Pasep 2026 paga novo lote em junho; veja quem recebe

Novo lote do abono salarial será creditado no dia 15; benefício pode chegar a R$ 1.621

PIS/Pasep 2026: pagamento de junho começa dia 15 (Canva Images)

PIS/Pasep 2026: pagamento de junho começa dia 15 (Canva Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de junho de 2026 às 16h57.

No dia 15 de junho, o calendário do Abono Salarial PIS/Pasep 2026 dá continuidade aos pagamentos, desta vez para os trabalhadores nascidos em julho e agosto. O valor varia entre R$ 136 e R$ 1.621, proporcional ao número de meses trabalhados em 2024, o ano-base do benefício.

No total, 26,9 milhões de trabalhadores receberão o abono neste ciclo. Têm direito quem recebeu remuneração média de até R$ 2.766 mensais em 2024.

Calendário completo de pagamentos

  • Nascidos em janeiro: 16 de fevereiro
  • Nascidos em fevereiro: 16 de março
  • Nascidos em março e abril: 15 de abril
  • Nascidos em maio e junho: 15 de maio
  • Nascidos em julho e agosto: 15 de junho
  • Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho
  • Nascidos em novembro e dezembro: 17 de agosto

Os valores de todos os lotes ficam disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026.

Quem tem direito

Para receber o benefício, o trabalhador precisa atender a todos os critérios abaixo:

  • Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos desde o primeiro vínculo empregatício;
  • Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 no período trabalhado em 2024;
  • Ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias — consecutivos ou não — no ano-base;
  • Ter os dados de 2024 informados corretamente pelo empregador no eSocial.

Como consultar seu benefício

  • App Carteira de Trabalho Digital: acesse a aba Benefícios > Abono Salarial > Pagamentos;
  • Portal Gov.br: consulta online via login único;
  • Alô Trabalho (158): atendimento telefônico gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Onde o dinheiro cai

  • PIS (setor privado): pago pela Caixa Econômica Federal, em conta corrente ou poupança para clientes do banco, ou via conta poupança social digital no aplicativo Caixa Tem;
  • Pasep (setor público): pago pelo Banco do Brasil diretamente na conta do servidor, com opção de transferência via Pix ou TED para outros bancos.
Acompanhe tudo sobre:PIS/PasepCaixaBB – Banco do Brasilabono-salarial

Mais de Invest

Mega-Sena: aposta única de Brasília ganha prêmio de R$ 30 milhões

A nova cara do 'pink money': imóveis, filhos e aposentadoria

Mega-Sena: veja o resultado do concurso 3.015; prêmio é de R$ 32 milhões

Paramount considera vender canais infantis para viabilizar fusão com Warner

Mais na Exame

Mundo

Peru vai às urnas em eleição marcada por crise

Pop

'Confessions II – The Film': novo álbum de Madonna ganha curta-metragem

Esporte

Eriksen passa mal em amistoso da Dinamarca

Casual

Visitamos o primeiro restaurante assinado pela Porsche no Brasil