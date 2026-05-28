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Saiba como consultar se você tem 'dinheiro esquecido' no PIS/Pasep

A consulta e o pedido de saque podem ser feitos totalmente de forma online, por meio do aplicativo FGTS

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 19h09.

Valores remanescentes das antigas cotas do PIS/Pasep podem estar disponíveis para milhões de brasileiros. Esses recursos pertencem a trabalhadores que tiveram carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não realizaram o saque, funcionando como um valor extra que, em muitos casos, acaba sendo esquecido.

O prazo para solicitar o ressarcimento vai até setembro de 2028. Após essa data, os valores serão definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de retirada. Por isso, a recomendação é verificar o quanto antes se há saldo disponível.

Cotas e abono

É comum haver confusão entre as cotas e o abono salarial. O abono é pago anualmente a trabalhadores que cumprem determinados requisitos no ano-base. Já as cotas correspondem a um patrimônio acumulado por quem trabalhou entre 1971 e 1988, período em que empresas depositavam recursos em fundos individuais em nome dos empregados.

A consulta e o pedido de saque podem ser feitos totalmente de forma online, por meio do aplicativo FGTS, disponível para celulares Android e iOS, sem necessidade de comparecer a uma agência da Caixa.

Também é possível realizar a consulta pelo portal Repis Cidadão, plataforma oficial do Ministério da Fazenda, que exige login com conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

Passo a passo para consulta no aplicativo FGTS:

  1. Abra o app FGTS no celular;
  2. Faça login com CPF e senha cadastrados (no primeiro acesso, será necessário criar um cadastro);
  3. Na tela inicial, procure pela mensagem “Você possui saque disponível”;
  4. Clique na opção para acessar os detalhes;
  5. Selecione “Solicitar o saque do seu PIS-PASEP”;
  6. Confira os dados e escolha a forma de recebimento: crédito em conta bancária ou saque presencial.

Ao optar pelo crédito em conta, a transferência é feita sem cobrança de taxas, de maneira rápida e segura, com o valor depositado diretamente ao beneficiário.

No caso de trabalhador falecido

Herdeiros ou beneficiários legais também podem solicitar o saque das cotas. Para isso, é necessário comparecer a uma agência da Caixa com documento de identificação oficial, o número do PIS/Pasep do titular falecido e documentação que comprove a condição de herdeiro.

Entre os documentos aceitos estão a certidão de óbito e a declaração de dependentes habilitados à pensão por morte, ou ainda a Certidão PIS/Pasep/FGTS emitida pela Previdência Social com a relação de dependentes.

Acompanhe tudo sobre:PIS/Pasep

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