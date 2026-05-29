Posso declarar imposto de renda só com informações da pré-preenchida?

Hoje é o último dia para declarar o Imposto de Renda 2026. O prazo encerra às 23h59, e quem ainda não enviou a declaração pode estar tentado a usar a pré-preenchida e apertar enviar sem verificar nada. Não faça isso. A pré-preenchida facilita muito o processo e em 2026 está mais completa do que nunca, mas ela não dispensa revisão. Quem confirma os dados sem olhar corre o risco de cair na malha fina.

O que é a declaração pré-preenchida

A declaração pré-preenchida é um modelo disponibilizado pela Receita Federal com informações do contribuinte já preenchidas automaticamente. Os dados vêm de empresas, bancos, planos de saúde, imobiliárias, cartórios e outras instituições que enviam informações ao Fisco ao longo do ano. Ao abrir a declaração, o contribuinte encontra boa parte dos campos preenchidos, sem precisar digitar manualmente salários, rendimentos de aplicações, despesas médicas ou dados de bens e direitos. Cabe a ele revisar, corrigir e complementar antes de enviar.

Para acessá-la, é preciso ter conta gov.br nos níveis prata ou ouro. O acesso pode ser feito pelo programa instalável (PGD), pelo portal e-CAC ou pelo aplicativo da Receita Federal.

O que a pré-preenchida traz em 2026

Em 2026 a pré-preenchida ficou mais completa. Os dados que já vinham antes seguem presentes: rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas, ônus reais, informações da declaração anterior, do carnê-leão e de fontes pagadoras, imobiliárias e serviços médicos. As novidades do ano são:

Renda variável: o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em operações de bolsa, incluindo negociações comuns e day trade, agora aparece automaticamente;

o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em operações de bolsa, incluindo negociações comuns e day trade, agora aparece automaticamente; Empregados domésticos: dados do eSocial e melhorias na importação de informações de dependentes;

dados do eSocial e melhorias na importação de informações de dependentes; Pagamentos via DARF: a recuperação de informações sobre impostos pagos ao longo do ano passou a ser automática;

a recuperação de informações sobre impostos pagos ao longo do ano passou a ser automática; Despesas médicas: em 2026 a Receita cruza 100% das despesas médicas declaradas com os dados do sistema Receita Saúde, reduzindo inconsistências.

O sistema também inclui informações sobre imóveis adquiridos, doações realizadas no ano, contas e investimentos ainda não declarados e ativos no exterior.

Por que não dá para só confirmar e enviar

Os dados da pré-preenchida vêm de terceiros e podem conter erros. Se houver inconsistências ou informações faltando, o contribuinte é o responsável por corrigir antes do envio. Situações comuns que passam despercebidas:

Empresas que enviaram dados incompletos ou fora do prazo ao eSocial , criando lacunas na base da Receita;

, criando lacunas na base da Receita; Saldo de conta de investimentos aparecendo zerado , quando deveria refletir o saldo de dezembro;

, quando deveria refletir o saldo de dezembro; Dados de dependentes desatualizados : um filho que passou a trabalhar em 2025 precisa ter os rendimentos incluídos;

: um filho que passou a trabalhar em 2025 precisa ter os rendimentos incluídos; Imóvel registrado em cartório sem o financiamento correspondente declarado.

O risco é maior em 2026 porque a Receita Federal mudou o sistema de cruzamento de dados das empresas: o documento que os empregadores entregavam anualmente ao Fisco com os valores de imposto retido de cada funcionário foi extinto e substituído pelo eSocial e pela EFD-Reinf.

Muitas empresas tiveram problemas nessa transição e transmitiram dados incompletos, e isso se reflete diretamente no que aparece na pré-preenchida.

O mínimo que o sistema exige para transmitir

Usando a pré-preenchida ou não, o sistema bloqueia o envio se faltarem três itens:

Dados de identificação: nome completo, CPF, data de nascimento, endereço e título de eleitor;

nome completo, CPF, data de nascimento, endereço e título de eleitor; Pelo menos uma ficha de rendimentos preenchida: com CNPJ da fonte pagadora, valor recebido no ano e imposto retido na fonte;

com CNPJ da fonte pagadora, valor recebido no ano e imposto retido na fonte; Conta bancária ou chave Pix para eventual restituição.

O que a pré-preenchida não traz

Mesmo completa, há informações que só o contribuinte conhece e que precisam ser incluídas manualmente:

Despesas médicas pagas em espécie que não passaram pelo sistema Receita Saúde;

que não passaram pelo sistema Receita Saúde; Doações e contribuições a partidos, candidatos ou fundos incentivados;

a partidos, candidatos ou fundos incentivados; Dívidas e financiamentos em andamento que devem constar na ficha de dívidas e ônus;

em andamento que devem constar na ficha de dívidas e ônus; Bens comprados à vista e sem registro formal que ainda não chegaram às bases da Receita;

que ainda não chegaram às bases da Receita; Certos rendimentos recebidos no exterior, dependendo do tipo.

Pré-preenchida dá prioridade na restituição

Quem usa a pré-preenchida entra na fila de prioridade para receber a restituição antes dos demais. Quem também optar por receber via chave Pix CPF acumula os dois critérios. O calendário de restituição do IR 2026 tem quatro lotes: 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. Os dois primeiros devem concentrar 80% dos contribuintes com direito à devolução.

Como usar a pré-preenchida hoje

Acesse gov.br/receitafederal com conta gov.br prata ou ouro e selecione a opção pré-preenchida; Revise os rendimentos ficha a ficha e compare com os informes de empregadores e bancos; Verifique os dependentes: inclua rendimentos de quem passou a trabalhar em 2025; Confira bens e direitos: bens vendidos devem estar zerados; bens comprados devem aparecer; Acrescente o que estiver faltando: despesas médicas, doações, dívidas; Use a ferramenta "Verificar Pendências" para identificar erros impeditivos (ícone vermelho) e avisos (ícone amarelo); Confirme a conta bancária ou chave Pix e transmita.

Se ainda faltar alguma informação, a declaração pode ser enviada com o mínimo e corrigida depois via retificadora, sem multa adicional e com prazo de até cinco anos. O que não pode é perder o prazo.