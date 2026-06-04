O boleto vence no Corpus Christi: qual o risco de multa por atraso?

O boleto vence nesta quinta-feira, 4 de junho, e os bancos estão fechados. O que fazer? Depende do tipo de cobrança. Para a maioria das pessoas, a resposta é simples: não há risco de multa. Mas há uma exceção importante que exige atenção.

Por que os bancos fecham se Corpus Christi não é feriado nacional?

A confusão começa aqui. O Corpus Christi não é feriado nacional. O governo federal, por meio da Portaria MGI nº 11.460/2025, classifica a data como ponto facultativo para a administração pública federal. Empresas privadas não são obrigadas a dar folga.

Mesmo assim, todas as agências bancárias do país estarão fechadas e as compensações serão suspensas. Isso ocorre porque o Conselho Monetário Nacional tem regra própria. A Resolução CMN nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, lista explicitamente o Corpus Christi entre os dias que não são considerados úteis para fins de operações no mercado financeiro, ao lado dos sábados, domingos, feriados nacionais e dos dias de Carnaval. A decisão é do regulador do sistema financeiro, independente do calendário trabalhista geral.

Boleto de conta de consumo: pode pagar na sexta sem multa

Para boletos de cobrança e contas de consumo — água, energia, telefone, internet — com vencimento em 4 de junho, a regra é clara. O pagamento pode ser feito no próximo dia útil sem incidência de multa ou juros. Neste caso, o próximo dia útil é a sexta-feira, 5 de junho.

A base legal está no artigo 6º da Resolução CMN nº 4.880/2020: como o Corpus Christi não é dia útil para o mercado financeiro, o vencimento é automaticamente prorrogado para o dia seguinte com compensação bancária. O credor não pode cobrar encargos pelo período.

Vale lembrar que o Pix funciona normalmente, 24 horas por dia, inclusive durante o feriado. Mas o pagamento de boleto via Pix na quinta-feira só será compensado na sexta, o que para efeitos de quitação já é suficiente para evitar multa.

Tributos e impostos: a exceção que exige atenção

Aqui está a diferença que a Febraban faz questão de destacar. No caso de tributos e impostos com vencimento em dias sem compensação bancária, o pagamento deve ser antecipado para evitar juros e multa. Não vale a mesma regra de prorrogação dos boletos comuns.

O motivo é que tributos federais seguem legislação própria. O Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), usado para recolher Imposto de Renda, ganho de capital e uma série de outros tributos federais, tem data de vencimento fixada pela Receita Federal. Quando esse prazo cai em um dia sem expediente bancário e o contribuinte não antecipa o pagamento, a legislação tributária pode considerar o recolhimento em atraso. Isso gera multa de 0,33% ao dia, limitada a 20% do valor total, mais juros pela taxa Selic.

O mesmo vale para contribuições previdenciárias e outros encargos fiscais.

Em caso de dúvida sobre um tributo específico, a orientação da Febraban é consultar o banco ou antecipar o pagamento. O risco de aguardar não compensa.