Imposto de Renda 2026: até quando posso enviar a declaração retificadora?

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 encerrou ontem à noite, às 23h59. Como de costume, vem a dúvida: quem entregou a declaração com pressa, com informações incompletas ou com erros, o que faz agora?

Os números oficiais do IR 2026

O balanço divulgado pela Receita Federal registrou 44.498.717 declarações enviadas ao Fisco, volume que representa 103% da base do exercício anterior, quando cerca de 43,3 milhões de documentos foram entregues.

Entre os destaques, o avanço expressivo da declaração pré-preenchida, que representou 59,8% de todos os envios, ante os 50,3% registrados no mesmo período de 2025. A Receita Federal tem reforçado que a meta é caminhar para uma declaração 100% automatizada, em que o contribuinte apenas confirme os dados já preenchidos pelo Fisco.

54,6% dos contribuintes optaram pelo modelo simplificado, também chamado de desconto padrão. Nessa modalidade, o contribuinte abre mão de detalhar despesas dedutíveis e opta por um abatimento automático de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado a R$ 16.754,34 ao ano. É o caminho mais prático, indicado para quem tem poucas despesas dedutíveis ou não guardou comprovantes ao longo do ano.

O modelo completo, por outro lado, permite abater gastos com saúde, educação, dependentes e outros itens, sendo geralmente mais vantajoso para quem tem filhos ou despesas médicas elevadas.

Já as retificadoras responderam por 8,1% do total de envios, número que revela quantos contribuintes identificaram erros em suas próprias declarações e foram corrigi-las ainda dentro do prazo.

O que é a declaração retificadora e quem deve enviá-la

A declaração retificadora é a ferramenta que a Receita Federal disponibiliza para corrigir erros após o envio da declaração original. Ela só está disponível para quem já transmitiu o documento ao Fisco. Ao ser enviada, substitui integralmente a declaração anterior, que passa a ser desconsiderada para fins de análise.

O perfil mais comum de quem precisa utilizá-la é o contribuinte que entregou a declaração às pressas nos últimos dias do prazo, muitas vezes com informes de rendimento ainda não recebidos, campos em branco ou valores estimados, para não incorrer na multa por atraso, que começa em R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido.

Além desse caso, a retificadora é indicada sempre que o contribuinte identificar erros em rendimentos, valores de bens, dependentes não informados ou despesas incorretas.

Até quando é possível retificar

Conforme a própria Receita Federal informa em seu portal, o contribuinte tem cinco anos para enviar a retificadora, contados a partir do último dia do prazo de entrega da declaração original. O único impedimento é que a declaração esteja sob procedimento fiscal.

Há uma limitação importante que passou a valer a partir de ontem: fora do período normal de entrega, a retificadora deve ser feita no mesmo modelo da declaração original. Quem entregou pelo modelo simplificado não pode mais migrar para o completo, e vice-versa.

Segundo Daniela Poli Vlavianos, sócia do escritório Poli Advogados e Associados, a retificação é um direito garantido ao contribuinte para adequar a declaração à realidade financeira e patrimonial. A declaração do IRPF 2026 poderá ser retificada até aproximadamente 2031, desde que não exista um lançamento definitivo da Receita ou outro impedimento legal.

Risco de não corrigir: a malha fina

Não retificar quando há erros conhecidos é arriscado. Se o contribuinte for notificado pela Receita de que caiu na malha fina, a multa pode chegar a um percentual considerável do imposto devido. Quem cai em malha fina também fica fora dos lotes regulares de restituição e só recebe nos lotes residuais, após regularização.

Segundo a Receita Federal, se a declaração foi retida em malha fiscal mas o contribuinte ainda não recebeu uma intimação formal, ainda é possível retificar. O procedimento fiscal que bloqueia a retificação espontânea começa a contar apenas no momento em que a intimação fiscal é recebida.

Os especialistas recomendam cautela quanto à quantidade de retificações: um número excessivo pode despertar suspeitas do sistema da Receita e levar a declaração para análise em malha fina, o que seria o efeito contrário ao desejado.

Passo a passo: como fazer a declaração retificadora

A Receita Federal oferece mais de um canal para realizar a correção, todos gratuitos:

1. Acesse o programa ou o portal online. Entre em gov.br/receitafederal e clique em "Meu Imposto de Renda". É possível usar o programa instalado no computador, o aplicativo da Receita Federal para celular ou o preenchimento online pelo e-CAC, com login gov.br em nível prata ou ouro.

2. Selecione a declaração a retificar. A retificação deve ser feita no programa do mesmo exercício da declaração original. Selecione "Declaração Retificadora" à pergunta "Que tipo de declaração você deseja fazer?" e informe o número do recibo da declaração a ser retificada, que possui 12 dígitos e consta no comprovante de entrega.

3. Corrija os erros. Com a declaração aberta, realize todas as mudanças necessárias. Use a ferramenta "Verificar Pendências" para identificar inconsistências. Após as correções, clique em "Entregar declaração".

4. Confira os pontos críticos antes de enviar. Segundo a advogada Debora Santos, consultada pela Exame, os campos que mais geram problemas são: dados cadastrais (nome, CPF, estado civil e dados bancários); valores de rendimentos, despesas, bens e direitos; rendimentos de dependentes, que frequentemente são incluídos na ficha de dependentes mas esquecidos na ficha de rendimentos; e despesas médicas reembolsadas pelo plano de saúde, que não podem ser deduzidas.

5. Transmita e guarde o recibo. Após validar a declaração sem erros impeditivos, envie normalmente e salve o comprovante de entrega com o número do recibo.

Ao enviar a retificadora, a posição na fila de restituição volta ao final, com base na nova data de envio. Apenas contribuintes com prioridade legal, como idosos com 60 anos ou mais, mantêm a preferência.