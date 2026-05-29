Estou no 1º lote de restituição do IR, mas o dinheiro não entrou: o que fazer

Restituição do IR: o que fazer quando a 'grana' não entra na conta
Editor de Invest
Publicado em 29 de maio de 2026 às 05h00.
Constar na lista do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda não é garantia de que o dinheiro vai aparecer na conta no mesmo dia. Uma parcela dos contribuintes contemplados se depara com a situação de ter sido aprovado pelo Fisco, mas não receber o crédito. Os motivos são variados e, em todos os casos, existe solução.
O primeiro passo, antes de qualquer coisa, é consultar a situação da declaração pela plataforma "Meu Imposto de Renda", disponível no site da Receita Federal ou no aplicativo para celular, acessando com a conta gov.br. Na aba "Processamento", o item "Pendências de Malha" mostra se a declaração está retida e qual é o motivo. A partir daí, o caminho depende do problema encontrado.
A principal causa para a não efetivação de créditos de restituição está relacionada a inconsistências nos dados bancários informados pelos contribuintes. Isso inclui número de agência ou conta errados, conta encerrada, conta-salário ou chave Pix inválida. As rotinas de segurança da Receita impedem o depósito em conta com qualquer divergência.
O valor ficará disponível para reagendamento, que pode ser feito a partir do dia seguinte à data prevista para o crédito pelo Portal do Banco do Brasil (bb.com.br/irpf). O contribuinte deve informar o valor atualizado da restituição disponível no histórico de eventos da declaração pela Central de Relacionamento do BB pelos telefones 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais localidades); ou em uma agência do Banco do Brasil.
O telefone 0800-729-0722 atende tanto clientes quanto não clientes do Banco do Brasil, de qualquer localidade. Não é preciso ter conta no BB para fazer o reagendamento. No processo, o contribuinte informa uma conta válida de sua titularidade em qualquer banco da rede arrecadadora.
A Receita alerta que as comunicações oficiais sobre restituições não creditadas são enviadas exclusivamente pela Caixa Postal do e-CAC. Mensagens recebidas por outros meios, especialmente as que contenham links, solicitação de pagamentos ou pedido de informações pessoais, devem ser desconsideradas.
Em casos em que o depósito foi realizado mas o contribuinte não o recebeu — por exemplo, por ter encerrado a conta antes de sacar os valores —, o dinheiro retorna para a Receita Federal após um ano. Nessa situação, o contribuinte deve solicitar o pagamento no Portal e-CAC, acessando Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".
Vale lembrar que, no próprio dia do pagamento, o crédito das restituições é realizado ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. Portanto, se a restituição não aparecer pela manhã, é recomendável aguardar até o final do dia antes de acionar qualquer canal de suporte.