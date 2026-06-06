Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena: veja o resultado do concurso 3.015; prêmio é de R$ 32 milhões

Sorteio de valor milionário neste sábado foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Mega-Sena pode pagar um prêmio acumulado de R$ 32 milhões neste sábado, 6 (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Mega-Sena pode pagar um prêmio acumulado de R$ 32 milhões neste sábado, 6 (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 6 de junho de 2026 às 21h04.

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 6, o sorteio das seis dezenas do concurso 3.015 da Mega-Sena.

O evento ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

O anúncio dos números foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube. O prêmio é de R$ 32 milhões.

Veja os números sorteados

18 - 31 - 58 - 53 - 26 - 09

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.

Entre as possibilidades estão

  • quitar dívidas;
  • investir no futuro;
  • realizar uma viagem;
  • ajudar familiares e amigos;
  • direcionar recursos para causas pessoais.

A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.

Como funciona o bolão?

O Bolão Caixa permite a realização de apostas em grupo. Para participar, é necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas individuais não inferiores a R$ 5. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaCaixa

Mais de Invest

Paramount considera vender canais infantis para viabilizar fusão com Warner

Brasil cresce, inflação estoura e Selic trava: o diagnóstico da Fitch para 2026

Canetas emagrecedoras miram América Latina após 'boom' nos EUA

Estados dos EUA preparam ofensiva contra fusão de US$ 110 bilhões entre Paramount e Warner Bros

Mais na Exame

Mundo

Irã denuncia atraso na emissão de vistos para delegação da Copa e pede apoio da Fifa

Brasil

Quem é a construtora gaúcha da ponte que desabou no Acre

Esporte

Quem são os ídolos de Guto Miguel, novo campeão brasileiro de Roland Garros?

Mercados

Paramount considera vender canais infantis para viabilizar fusão com Warner