Como atualizar o cadastro para manter desconto na conta de luz? Veja passo a passo

Mais de 650 mil famílias atendidas pela Enel Brasil, distribuidora de energia, precisam atualizar os dados cadastrais para continuar recebendo descontos sociais na conta de luz.

A regularização deve ser feita até o fim de 2026 e vale para beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica e do Desconto Social.

Segundo a Enel, o levantamento identificou inconsistências ou desatualização cadastral entre clientes ativos em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Ao todo, a companhia tem mais de 3,5 milhões de unidades consumidoras ativas beneficiadas pelos programas nessas três áreas de concessão.

A atualização é necessária por causa de novas regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que exigem a regularização de cadastros com dados inconsistentes. A medida vale tanto para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) quanto para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Quem precisa atualizar o cadastro?

Devem atualizar os dados as famílias que recebem a Tarifa Social ou o Desconto Social e têm alguma inconsistência cadastral. A regularização é especialmente importante nos seguintes casos:

mudança de endereço;

alteração na composição familiar;

troca de titularidade da conta de energia;

da conta de energia; divergência entre o endereço informado no CadÚnico ou no BPC e o endereço da unidade consumidora;

ou no e o endereço da unidade consumidora; conta de luz em nome de uma pessoa que não faz parte da família cadastrada no CadÚnico.

Pelas novas regras, ao menos um integrante da família inscrita no CadÚnico deve ser o titular da unidade consumidora que recebe o benefício. No caso de beneficiários do BPC, a pessoa beneficiária deve morar no mesmo endereço da conta de luz contemplada.

Além disso, o endereço cadastrado no CadÚnico ou no BPC precisa ser o mesmo da unidade consumidora ou, no mínimo, estar localizado no mesmo código IBGE.

Como atualizar o cadastro para manter o desconto na conta de luz?

Veja o passo a passo:

1. Verifique se sua família recebe a Tarifa Social ou o Desconto Social

O primeiro passo é confirmar se a sua conta de luz tem algum benefício social aplicado. A Tarifa Social e o Desconto Social são destinados a famílias de baixa renda ou a pessoas que recebem o BPC, desde que cumpram os critérios exigidos pelo governo.

Em geral, o desconto é aplicado automaticamente quando o cadastro está atualizado e as informações da família estão corretas.

2. Confira se os dados da família estão atualizados no CadÚnico ou no BPC

A família deve verificar se as informações registradas no CadÚnico ou no BPC estão corretas. É importante conferir endereço, composição familiar, renda e dados do responsável familiar.

Qualquer mudança recente, como troca de endereço, nascimento, falecimento, mudança de renda ou saída de algum integrante da casa, deve ser informada.

3. Confira o titular da conta de luz

Para manter o benefício, a conta de energia precisa estar vinculada corretamente à família beneficiária.

No caso de famílias inscritas no CadÚnico, ao menos uma pessoa da família cadastrada deve ser titular da unidade consumidora. Já para beneficiários do BPC, é necessário que a pessoa que recebe o benefício more no endereço da conta de luz contemplada.

Se a conta estiver em nome de alguém que não faz parte do cadastro familiar, pode ser necessário corrigir a titularidade junto à distribuidora de energia.

4. Procure o CRAS mais próximo

Para regularizar a situação, o cliente deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, mais próximo de sua residência.

É no CRAS que a família poderá atualizar as informações do CadÚnico. A recomendação é levar os documentos pessoais do responsável familiar e dos demais integrantes da família.

5. Atualize o endereço e os dados familiares

Durante o atendimento, informe todos os dados atualizados da família. O endereço registrado no CadÚnico ou no BPC deve ser o mesmo da unidade consumidora que recebe o benefício, ou ao menos estar localizado no mesmo código IBGE.

Essa etapa é essencial para evitar que o desconto seja suspenso por divergência cadastral.

6. Aguarde a validação das informações

Depois da atualização, os dados serão cruzados com as informações da distribuidora de energia. Quando o cadastro está correto e a família atende aos critérios do programa, o desconto é mantido automaticamente na conta de luz.

Quem tem direito à Tarifa Social?

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um benefício do governo federal destinado a famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

Também têm direito idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC.

O benefício garante gratuidade integral da tarifa para consumidores com consumo mensal de até 80 kWh, conforme os critérios definidos pelo governo federal.

Quem tem direito ao Desconto Social?

O Desconto Social é voltado a consumidores inscritos no CadÚnico com renda familiar per capita entre meio e um salário mínimo.

Nesses casos, o benefício prevê isenção da Cota de Desenvolvimento Energético, a CDE, componente da tarifa de energia, para consumo mensal de até 120 kWh.

Quantas famílias precisam atualizar o cadastro?

Segundo a Enel Brasil, cerca de 655 mil famílias precisam atualizar os dados cadastrais em suas áreas de concessão. A distribuição é a seguinte:

Enel São Paulo : cerca de 201 mil famílias precisam atualizar os dados. A distribuidora tem aproximadamente 1,1 milhão de unidades consumidoras ativas com Tarifa Social ou Desconto Social.

: cerca de 201 mil famílias precisam atualizar os dados. A distribuidora tem aproximadamente 1,1 milhão de unidades consumidoras ativas com Tarifa Social ou Desconto Social. Enel Rio : cerca de 235 mil famílias precisam regularizar o cadastro. Atualmente, são cerca de 813 mil unidades consumidoras ativas contempladas.

: cerca de 235 mil famílias precisam regularizar o cadastro. Atualmente, são cerca de 813 mil unidades consumidoras ativas contempladas. Enel Ceará: cerca de 219 mil famílias precisam fazer a atualização. A companhia tem aproximadamente 1,6 milhão de unidades consumidoras ativas beneficiadas.

Até quando é preciso atualizar o cadastro?

As famílias devem atualizar os dados até o fim de 2026 para garantir a continuidade da Tarifa Social ou do Desconto Social na conta de energia.

A orientação é não deixar a regularização para a última hora. Quanto antes os dados forem corrigidos, menor o risco de inconsistências que possam comprometer o benefício.

O desconto é automático?

Sim. De acordo com a Enel, nos casos em que o cliente atende aos critérios do programa e está com o cadastro atualizado, o desconto é aplicado automaticamente.

Por isso, manter as informações corretas no CadÚnico, no BPC e na conta de energia é a principal forma de garantir a continuidade do benefício.