Confira o calendário do Bolsa Família de junho

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a junho começam no próximo dia 17 e seguem até 30 de junho, de forma escalonada conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. O calendário é organizado pelo Governo Federal e os depósitos são feitos nos últimos 10 dias úteis do mês.

Calendário de junho do Bolsa Família 2026:

Final do NIS 1 - pagamento em 17/6

pagamento em 17/6 Final do NIS 2 - pagamento em 18/6

pagamento em 18/6 Final do NIS 3 - pagamento em 19/6

pagamento em 19/6 Final do NIS 4 - pagamento em 22/6

pagamento em 22/6 Final do NIS 5 - pagamento em 23/6

pagamento em 23/6 Final do NIS 6 - pagamento em 24/6

pagamento em 24/6 Final do NIS 7 - pagamento em 25/6

pagamento em 25/6 Final do NIS 8 - pagamento em 26/6

pagamento em 26/6 Final do NIS 9 - pagamento em 29/6

pagamento em 29/6 Final do NIS 0 - pagamento em 30/6

Como sacar o benefício?

Os beneficiários do Bolsa Família podem receber e movimentar os valores diretamente pelo aplicativo Caixa Tem e também pelo internet banking da Caixa Econômica Federal. Com isso, não é necessário ir até uma agência bancária para ter acesso ao dinheiro, já que a movimentação pode ser feita de forma digital.

Para quem prefere sacar em espécie, ainda é possível retirar o benefício em diferentes canais físicos. Entre eles estão os terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além das próprias agências da Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do programa.

Quais são os valores pagos?

O Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600 por família. Além disso, existem benefícios complementares conforme a composição familiar:

R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos;

R$ 50 para gestantes;

R$ 50 para nutrizes (mães de bebês de até seis meses);

R$ 50 para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Onde encontrar o número NIS?

Para saber a data correta de recebimento do Bolsa Família, a família deve observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), que fica impresso no cartão do programa. É esse número que define, no calendário oficial, o dia em que o benefício será pago a cada mês.

O NIS também pode ser consultado em outros canais, além do cartão. Ele está disponível no aplicativo do FGTS, na carteira de trabalho digital, no portal Gov.br, site da Caixa Econômica Federal, no aplicativo do INSS e no app do CadÚnico.

Mas também é possível encontrar em documentos físicos como carteira de trabalho impressa, cartão do cidadão, extrato do FGTS e comprovantes de benefícios sociais. O beneficiário ainda pode ir presencialmente a agências da Caixa Econômica Federal, postos do INSS e centrais de atendimento ao trabalhador.

Em geral, o número é atribuído a cada cidadão no momento da inscrição em programas sociais e permanece o mesmo ao longo do tempo.

Onde se cadastrar?

Para receber o Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), base do governo federal que reúne informações de famílias de baixa renda para acesso a programas sociais.

O cadastro é feito presencialmente no Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município ou em postos indicados pela prefeitura, mediante apresentação de documentos de todos os membros da família e comprovante de residência. As informações coletadas incluem renda, composição familiar e condições de moradia.

Estar no CadÚnico, no entanto, não garante entrada automática no Bolsa Família. O registro é apenas o primeiro passo obrigatório: cada programa social tem critérios próprios e passa por análise para definir a concessão do benefício.