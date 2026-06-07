Mega-Sena: aposta única de Brasília ganha prêmio de R$ 30 milhões

Uma aposta simples de seis números feita em Brasília (DF) acertou sozinha as seis dezenas da Mega-Sena sorteada neste sábado, 6, e levou o prêmio de R$ 30.424.768,27.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete vencedor foi registrado pelos canais digitais da instituição. Os números sorteados foram: 09, 18, 26, 31, 53 e 58.

Além do prêmio principal, 68 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 37.037,29 cada. Outras 4.932 apostas fizeram a quadra e terão direito a R$ 841,73.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. A arrecadação total do concurso somou R$ 63,2 milhões.

Para o próximo concurso, marcado para terça-feira, 9, a estimativa da Caixa é de um prêmio de R$ 3,5 milhões. O valor acumulado para a Mega da Virada já supera R$ 5,5 milhões.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.

Entre as possibilidades estão

quitar dívidas;

investir no futuro;

realizar uma viagem;

ajudar familiares e amigos;

direcionar recursos para causas pessoais.

A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.

Como funciona o bolão?

O Bolão Caixa permite a realização de apostas em grupo. Para participar, é necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas individuais não inferiores a R$ 5. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.