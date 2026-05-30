Receita recebe 44,5 milhões de declarações e supera previsão para o Imposto de Renda 2026

A Receita Federal recebeu 44,498 milhões de declarações do Imposto de Renda 2026, superando a previsão inicial de 44 milhões de documentos. O total considera todas as declarações enviadas até as 23h59 de sexta-feira, 29, prazo final para entrega sem multa.

Segundo dados do painel oficial do órgão, 56,1% dos contribuintes têm imposto a restituir, enquanto 23% terão imposto a pagar. Outros 21% não apresentaram saldo de imposto devido ou a receber.

As declarações retificadoras representaram 8,1% do total enviado neste ano, indicando que milhões de contribuintes precisaram corrigir informações após o envio inicial.

A partir deste sábado, 30, os sistemas da Receita interromperam temporariamente a recepção de novas declarações e voltarão a funcionar na segunda-feira, 1º, quando os documentos já serão considerados em atraso.

Quem perdeu o prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.

Os contribuintes tiveram 68 dias para prestar contas ao Fisco. Durante o período, os sistemas funcionaram 22 horas por dia e realizaram cerca de 80 verificações automáticas no momento do envio.

A Receita destacou ainda o avanço da declaração pré-preenchida, utilizada em 59,8% dos envios, consolidando-se como o principal modelo adotado pelos contribuintes.

Receita espera até 2 milhões de contribuintes na malha fina

Cerca de 2 milhões de contribuintes devem cair na malha fina neste ano.

O volume representa aproximadamente 5% das declarações entregues e está dentro das expectativas do órgão.

De acordo com a Receita, parte das inconsistências está relacionada a problemas em informações enviadas por empresas por meio do eSocial e da Reinf, sistemas usados para informar rendimentos e retenções tributárias.