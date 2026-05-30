Saxenda ou Wegovy: qual a caneta mais barata para perder 10 kg

Duas canetas, a mesma família de remédios. À primeira vista, Wegovy e Saxenda parecem opções equivalentes para quem quer perder peso com acompanhamento médico. Mas quando se colocam os números na ponta do lápis, levando em conta a eficácia de cada um, o tempo necessário para atingir a meta de perda de pesa e os programas de desconto disponíveis, a diferença é brutal: quase R$ 24 mil separam as duas opções.

A EXAME fez a simulação usando dois parâmetros oficiais. O primeiro, os dados do estudo STEP 8, publicado no JAMA (Journal of the American Medical Association) em janeiro de 2022 e considerado a comparação clínica mais robusta entre as duas substâncias. O segundo, os preços praticados em maio de 2026 — o teto da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) para o Saxenda, e os preços do programa NovoDia da Novo Nordisk para o Wegovy, que representam o menor custo oficialmente disponível para cada medicamento.

Por que Wegovy — e não Ozempic?

Quem acompanha o noticiário sobre canetas emagrecedoras provavelmente está mais familiarizado com o Ozempic do que com o Wegovy. Os dois têm o mesmo princípio ativo, a semaglutida, e são fabricados pela mesma empresa, a Novo Nordisk. Mas eles tem indicações diferentes.

O Ozempic foi desenvolvido e aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2, com dose máxima de 1 mg. O Wegovy foi desenvolvido especificamente para o tratamento da obesidade, com dose máxima de 2,4 mg — mais que o dobro. É essa dose maior que explica a eficácia superior para emagrecimento. A Anvisa aprovou o Wegovy para o tratamento da obesidade no Brasil; o uso do Ozempic para emagrecer, embora amplamente praticado, é tecnicamente off-label — fora da indicação aprovada em bula.

Por isso, comparar Wegovy com Saxenda é a comparação correta: são os dois medicamentos injetáveis com indicação oficial aprovada para obesidade no Brasil — e exatamente a que o estudo STEP 8 fez, com as doses aprovadas de cada um.

O que os estudos dizem

Wegovy e Saxenda pertencem à mesma classe farmacológica, os agonistas do GLP-1, hormônio intestinal que regula o apetite e a saciedade. A diferença está na molécula: o Wegovy usa semaglutida (injeção semanal) e o Saxenda usa liraglutida (injeção diária — sete vezes mais picadas por semana).

O STEP 8 acompanhou 338 adultos com obesidade por 68 semanas — cerca de 16 meses. Os participantes tinham peso médio de 107 a 110 kg e IMC acima de 30 no início do estudo. É o único ensaio clínico de fase 3 que colocou as duas substâncias diretamente frente a frente, no mesmo protocolo e pela mesma duração.

Wegovy (semaglutida 2,4 mg): perda média de 15,8% do peso corporal em 68 semanas

Saxenda (liraglutida 3,0 mg): perda média de 6,4% do peso corporal no mesmo período

A diferença vai além da média. O STEP 8 mediu quantos pacientes atingiram a marca de 10% de perda de peso — o limiar clinicamente relevante para redução de risco cardiovascular, melhora de pressão arterial e dislipidemia, e a meta desta simulação. 70,9% dos pacientes com Wegovy chegaram lá, contra apenas 25,6% com Saxenda.

A metodologia da simulação

Perfil do paciente: pessoa de 107 kg — o peso médio dos participantes do STEP 8. Corresponde a alguém com IMC acima de 30, critério mínimo para indicação clínica de ambos os medicamentos segundo as bulas aprovadas pela Anvisa.

Meta: perda de 10 kg, equivalente a 9,3% do peso inicial — arredondado para os 10% que representam o marco clínico de referência dos estudos.

Taxa de perda mensal: o STEP 8 mede a perda total ao fim de 68 semanas, sem detalhar mês a mês. Para projetar o custo ao longo do tempo, a Exame dividiu essa perda total pelo número de meses, chegando a uma taxa constante de ~1,06 kg/mês para o Wegovy e ~0,43 kg/mês para o Saxenda. Na prática, a perda tende a ser mais rápida nos primeiros meses e desacelera com o tempo — o que significa que muitos pacientes atingem a meta antes do previsto e gastam menos do que esta simulação indica.

Preços: para o Saxenda, o teto da CMED de maio de 2026 — o máximo legal que qualquer farmácia pode cobrar, sem programa de desconto disponível. Para o Wegovy, os preços do programa NovoDia da Novo Nordisk no e-commerce, que representam o menor custo oficial do medicamento no Brasil. O cadastro no programa é gratuito e aberto a qualquer paciente com prescrição médica em programanovodia.com.br.

Wegovy: escalonamento e o programa NovoDia

O Wegovy é vendido em cinco dosagens diferentes. O tratamento começa em 0,25 mg e sobe a cada mês — 0,5 mg no segundo, 1 mg no terceiro, 1,7 mg no quarto — até chegar à dose de manutenção de 2,4 mg a partir do quinto mês. Cada caixa contém uma caneta com quatro doses, suficiente para quatro semanas.

O programa NovoDia oferece um benefício direto no escalonamento: ao comprar qualquer caneta de Wegovy cadastrado no programa, o paciente recebe a caixa de 0,25 mg gratuitamente na mesma compra. Na prática, na primeira visita à farmácia o paciente compra a caneta de 0,5 mg (R$ 975) e já leva junto a de 0,25 mg sem pagar nada — saindo com dois meses de medicamento por R$ 975. A caneta de 0,25 mg fica guardada para ser usada no primeiro mês.

Atenção: a gratuidade da caneta de 0,25 mg é válida a partir de março de 2026 enquanto durarem os estoques, e a Novo Nordisk se reserva o direito de encerrar a ação a qualquer momento.

Wegovy — custo mês a mês com NovoDia (e-commerce)

Mês Dose Custo NovoDia Custo acumulado Peso perdido 1 0,25 mg R$ 0 (grátis na compra do mês 2) R$ 0 ~1,1 kg 2 0,5 mg R$ 975 R$ 975 ~2,1 kg 3 1,0 mg R$ 999 R$ 1.974 ~3,2 kg 4 1,7 mg R$ 1.399 R$ 3.373 ~4,2 kg 5 2,4 mg R$ 1.749 R$ 5.122 ~5,3 kg 6 2,4 mg R$ 1.749 R$ 6.871 ~6,4 kg 7 2,4 mg R$ 1.749 R$ 8.620 ~7,4 kg 8 2,4 mg R$ 1.749 R$ 10.369 ~8,5 kg 9 2,4 mg R$ 1.749 R$ 12.118 ~9,5 kg 10 2,4 mg R$ 1.749 ~R$ 13.867 ~10,6 kg ✓

Meses 1–4: fase de escalonamento. A partir do mês 5: dose de manutenção. Preços NovoDia e-commerce, maio de 2026.

Saxenda: sem programa de desconto disponível

O Saxenda, fabricado também pela Novo Nordisk, foi retirado do programa NovoDia em março de 2025. Não existe atualmente nenhum programa oficial de desconto do fabricante para o medicamento — o paciente compra pelo preço praticado em cada farmácia, limitado ao teto da CMED.

O escalonamento do Saxenda é mais simples: uma única caneta com seletor de dose ajustável sobe de 0,6 mg/dia até a dose de manutenção de 3,0 mg/dia em apenas quatro semanas. No primeiro mês, como as doses iniciais são menores, o consumo de solução é reduzido e o custo fica em torno de R$ 750. A partir do segundo mês, o custo se estabiliza na embalagem de 5 aplicadores, de R$ 1.462 a R$ 1.899 — média de R$ 1.681.

Saxenda — custo mês a mês pelo teto CMED

Mês Dose Custo (teto CMED) Custo acumulado Peso perdido 1 Escalonamento (0,6→3,0 mg) ~R$ 750 R$ 750 ~0,4 kg 2 3,0 mg R$ 1.681 R$ 2.431 ~0,9 kg 3 3,0 mg R$ 1.681 R$ 4.112 ~1,3 kg 4 3,0 mg R$ 1.681 R$ 5.793 ~1,7 kg 5 3,0 mg R$ 1.681 R$ 7.474 ~2,1 kg 6 3,0 mg R$ 1.681 R$ 9.155 ~2,6 kg 10 3,0 mg R$ 1.681 R$ 15.879 ~4,3 kg 15 3,0 mg R$ 1.681 R$ 24.284 ~6,4 kg 20 3,0 mg R$ 1.681 R$ 32.689 ~8,6 kg 23 3,0 mg R$ 1.681 ~R$ 37.732 ~10,0 kg ✓

Preços pelo teto CMED de maio de 2026. Os meses intermediários foram omitidos para simplificar a leitura; o custo é de R$ 1.681 em todos os meses de manutenção.

Tabela comparativa

Wegovy Saxenda Princípio ativo Semaglutida 2,4 mg Liraglutida 3,0 mg Indicação Anvisa ✅ Obesidade ✅ Obesidade Frequência de injeções 1× por semana 1× por dia Total de injeções até –10 kg ~40 injeções ~690 injeções Perda média em 68 semanas (STEP 8) 15,8% do peso 6,4% do peso Pacientes que atingem ≥10% de perda 70,9% 25,6% Programa de desconto do fabricante NovoDia (até ~40% off) Nenhum desde mar/2025 Custo mensal no escalonamento R$ 0 a R$ 1.399 ~R$ 750–1.681 Custo mensal na manutenção R$ 1.749 R$ 1.681 Tempo estimado para perder 10 kg* ~10 meses ~23 meses Custo total para –10 kg* ~R$ 13.867 ~R$ 37.732 Custo por quilo perdido* ~R$ 1.387 ~R$ 3.773

*Simulação da Exame com base no STEP 8 (JAMA, 2022) para paciente de 107 kg. Wegovy: preços NovoDia e-commerce, maio de 2026. Saxenda: teto CMED, maio de 2026.

O veredicto

O Saxenda custa marginalmente menos por mês na manutenção — R$ 1.681 contra R$ 1.749 do Wegovy. Mas é uma vantagem ilusória: como a liraglutida é menos eficaz, o tratamento se estende por 13 meses a mais. Ao cruzar a meta de 10 kg, o paciente do Saxenda terá gasto ~R$ 37.732 — quase três vezes os ~R$ 13.867 do Wegovy com NovoDia. A diferença de R$ 23.865 é maior do que o custo total do tratamento com Wegovy. O medicamento mais caro por mês é, paradoxalmente, o mais barato por quilo perdido — e ainda exige apenas 40 injeções contra 690 do Saxenda para atingir a mesma meta.

E o Olire? O similar brasileiro da liraglutida

Há uma terceira opção para quem quer usar liraglutida: o Olire, fabricado pela EMS — a primeira caneta de liraglutida produzida integralmente no Brasil, lançada em agosto de 2025 após a queda da patente do Saxenda. O princípio ativo e a eficácia são os mesmos do Saxenda; o preço, ligeiramente mais baixo.

O teto da CMED para o Olire é de R$ 292,49 a R$ 379,89 por caneta. Na dose de manutenção de 3 mg/dia, cada caneta dura 6 dias — ou seja, o mês completo requer 5 canetas, com custo praticamente idêntico ao do Saxenda: ~R$ 1.681. A EMS oferece o programa Vida + Leve, que dá 10% de desconto para pacientes cadastrados, reduzindo o custo mensal de manutenção para ~R$ 1.513.

Com esse desconto, o custo total do tratamento com Olire para perder 10 kg cai para ~R$ 34.191 — uma economia de R$ 3.541 em relação ao Saxenda, mas ainda mais do que o dobro do Wegovy com NovoDia. Para quem já usa liraglutida e não quer ou não pode migrar para a semaglutida, o Olire com o programa Vida + Leve é a opção mais barata disponível nessa classe.

Importante antes de decidir

Esses medicamentos não são para qualquer pessoa. Os estudos clínicos foram conduzidos em pacientes com IMC ≥ 30 (obesidade) ou IMC ≥ 27 com comorbidades como hipertensão, dislipidemia ou apneia do sono. Pessoas sem essas condições não têm indicação clínica aprovada para nenhum dos dois.

Os preços variam por estado em função do ICMS. Os preços NovoDia são os do e-commerce — em lojas físicas os valores são ligeiramente maiores. Verifique as farmácias credenciadas no site do programa antes de comprar.

As promoções do NovoDia podem mudar. A gratuidade da caneta de 0,25 mg é válida enquanto durarem os estoques e a Novo Nordisk se reserva o direito de encerrar a qualquer momento. Os preços do programa também podem ser revisados. O planejamento financeiro de longo prazo é essencial antes de iniciar o tratamento.

Ambos os medicamentos exigem receita médica retida na farmácia, conforme regra da Anvisa em vigor desde junho de 2025. A escolha do tratamento deve sempre ser feita com orientação médica. Os dados de eficácia são das doses máximas aprovadas — quem não tolerar a dose de manutenção pode ter resultados diferentes.

Metodologia: simulação da Exame com base nos dados de eficácia do estudo STEP 8 (Rubino et al., JAMA 327:138–150, janeiro de 2022). Preços do Wegovy: programa NovoDia da Novo Nordisk, e-commerce, maio de 2026. Preços do Saxenda: preço máximo ao consumidor (PMC) tabelado pela CMED em maio de 2026. Preços do Olire: teto CMED maio de 2026 com desconto de 10% do programa Vida + Leve da EMS. As taxas de perda de peso foram calculadas dividindo a perda total do estudo pelo número de meses, assumindo ritmo constante; na prática, a perda tende a ser mais rápida nos primeiros meses, o que pode reduzir o tempo e o custo real do tratamento. A simulação não considera a promoção temporária "leve 3, pague 2" do Wegovy 2,4 mg, vigente até 31/05/2026, por seu caráter pontual.