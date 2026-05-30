Perdi o prazo para declarar o Imposto de Renda: o que acontece agora?

O prazo para declarar o Imposto de Renda (IR) 2026 terminou nesta sexta-feira, 29 — mas isso não significa que está tudo perdido. A declaração ainda pode ser entregue, e a recomendação dos especialistas é clara: quanto antes, melhor.

Quem precisava declarar e não o fez está sujeito a multa e fico com CPF pendente de regularização junto à Receita Federal. Mesmo assim, entregar fora do prazo é sempre preferível a continuar na omissão.

"O atraso não impede a entrega, e entregar fora do prazo é sempre melhor do que continuar omisso", afirma João Pedro Ramos Garcia, advogado tributarista no Ballstaedt Gasparino Advogados.

Qual é a multa por atraso?

A multa para quem perdeu o prazo é de 1% ao mês — ou fração de atraso — sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e limite máximo de 20%. O valor é gerado automaticamente após o envio da declaração, por meio de um DARF com vencimento próprio.

Mesmo quem não puder pagar de imediato deve transmitir os dados. "Se o contribuinte não pagar a multa no prazo, o valor passa a sofrer acréscimos legais, mas isso não trava a entrega da declaração nem impede a regularização do CPF", explica Garcia.

O que acontece se eu continuar sem declarar?

O principal impacto para quem segue sem declarar é o CPF ficar com status de "pendente de regularização". Na prática, isso pode dificultar a contratação de crédito, a obtenção de financiamentos e até a abertura de contas bancárias. Também podem surgir entraves na emissão de passaporte, na posse em concursos públicos, na participação em licitações e em operações imobiliárias.

De acordo com Garcia, a situação costuma ser normalizada poucos dias após a Receita Federal processar a declaração entregue em atraso.

Como entregar a declaração fora do prazo?

O processo segue o mesmo formato da entrega dentro do prazo: é necessário reunir todas as despesas, recebimentos, investimentos e demais informações. Para quem tiver imposto a pagar sem recursos imediatos, existe a possibilidade de parcelamento em até oito vezes, inclusive por débito automático.

Garcia alerta, porém, que o contribuinte deve evitar enviar a declaração "de qualquer jeito" apenas para sair da irregularidade. A Receita cruza informações com bancos, corretoras, operadoras de cartão, cartórios, planos de saúde e fontes pagadoras.

"Esquecer um informe de rendimento, lançar despesa médica sem comprovação idônea, omitir conta no exterior, venda de imóvel, resgate de investimento, rendimento de aluguel ou atividade rural costuma cair em malha fina", afirma. Nesses casos, o problema deixa de ser apenas a multa por atraso e pode resultar em autuação fiscal, com penalidades mais elevadas e cobrança de juros.

O especialista recomenda separar todos os informes antes do envio, conferir os dados de dependentes, rendimentos e patrimônio e, em casos mais complexos, buscar orientação profissional.

Tudo o que você precisa saber para declarar

Mesmo atrasado, é essencial que o contribuinte entregue a declaração. Para isso, é preciso ter todos os documentos em mãos: informes de rendimentos de empregadores, bancos e corretoras, comprovantes de despesas dedutíveis — saúde, educação, aluguéis, serviços de autônomos — e registros de bens, dívidas, investimentos e doações.

O passo a passo é simples:

Baixe o programa no site da Receita Federal Faça login com CPF e senha gov.br (nível prata ou ouro) Inicie a declaração, escolhendo "Nova" e preenchendo os dados solicitados — ou optando pela pré-preenchida Cheque todas as informações cuidadosamente, conferindo valores e documentos Valide a declaração com a ferramenta do programa para identificar possíveis erros Envie a declaração à Receita Federal e aguarde a confirmação

Posso declarar pelo celular?

Sim. Além do programa para computador, a declaração pode ser feita pelo sistema Meu Imposto de Renda, acessível por celular, tablet ou navegador. A plataforma exige conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

Por que usar a declaração pré-preenchida?

O modelo pré-preenchido carrega automaticamente rendimentos, deduções, bens, direitos e dívidas, oferecendo mais segurança e prioridade na restituição. Ainda assim, não elimina a necessidade de revisão — a declaração pré-preenchida reduz erros, mas não garante que todas as informações estejam completas ou corretas.

A Receita Federal estima que 44 milhões de declarações sejam entregues no total, sendo que 60% devem vir na modalidade pré-preenchida.

Informes de rendimentos

Os informes de rendimentos funcionam como um "espelho" das receitas obtidas pela pessoa física ao longo do ano-calendário de 2025. Bancos, corretoras, fintechs e empregadoras tinham até 27 de fevereiro para enviar os documentos aos contribuintes.

Caso o contribuinte não tenha recebido o informe dentro do prazo legal ou identifique erros, o primeiro passo é contatar a fonte pagadora para solicitar a entrega ou a retificação do documento. O descumprimento dessa obrigação sujeita a fonte pagadora à aplicação de penalidades pela Receita Federal.

Quem é obrigado a declarar?

Está obrigado a declarar o IR 2026 quem se enquadra em pelo menos um dos critérios abaixo:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 (antes era R$ 33.888,00)

(antes era R$ 33.888,00) Recebeu outros rendimentos acima de R$ 200.000,00

Teve ganho de capital sujeito à incidência do imposto

Realizou operações em bolsas de valores superiores a R$ 40 mil ou com ganhos sujeitos ao imposto

Tem atividade rural com receita bruta acima de R$ 177.920,00 (antes era R$ 169.440,00) ou pretende compensar prejuízos

(antes era R$ 169.440,00) ou pretende compensar prejuízos Tem posse ou propriedade de bens e direitos acima de R$ 800.000

Passou à condição de residente no Brasil

Optou pela isenção do GCAP na venda de imóvel residencial em até 180 dias

Optou por declarar bens de entidade controlada no exterior pela pessoa física

Tinha, em 31/12, titularidade de trust regido por lei estrangeira

Recebeu rendimentos ou compensou perdas em aplicações no exterior

Recebeu lucros ou dividendos no exterior

O que deve ser declarado?

No IR, é necessário declarar tudo que impacta rendimentos, bens e obrigações financeiras:

Rendimentos tributáveis — salários, pró-labore, aposentadoria, pensões, aluguéis recebidos, rendimentos de aplicações financeiras (CDB, fundos, ações)

— salários, pró-labore, aposentadoria, pensões, aluguéis recebidos, rendimentos de aplicações financeiras (CDB, fundos, ações) Rendimentos isentos e não tributáveis — indenizações, poupança, lucros e dividendos de empresas

— indenizações, poupança, lucros e dividendos de empresas Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva — juros sobre capital próprio, investimentos com IR retido na fonte, alguns ganhos de capital

— juros sobre capital próprio, investimentos com IR retido na fonte, alguns ganhos de capital Bens e direitos — imóveis, veículos, terrenos, contas bancárias, saldos de poupança e investimentos (inclusive no exterior)

— imóveis, veículos, terrenos, contas bancárias, saldos de poupança e investimentos (inclusive no exterior) Dívidas e ônus — financiamentos, empréstimos e parcelamentos em aberto

— financiamentos, empréstimos e parcelamentos em aberto Despesas dedutíveis — saúde, educação, pensão alimentícia, previdência oficial e privada, dependentes

— saúde, educação, pensão alimentícia, previdência oficial e privada, dependentes Doações e contribuições — doações incentivadas a fundos de cultura, infância e adolescência, e outras previstas em lei

Tudo que não for declarado pode gerar inconsistências e, dependendo do caso, levar a multa ou retenção da restituição.

Restituição

A Receita Federal definiu o calendário de restituição do IR 2026 em um formato mais enxuto e antecipado: quatro lotes, em vez de cinco, com início já nesta sexta-feira, 29 de maio — mesma data do prazo final de entrega. Os dois primeiros lotes, de maio e junho, devem concentrar a grande maioria dos contribuintes com direito à restituição.

As datas oficiais de pagamento são:

29 de maio de 2026

30 de junho de 2026

31 de julho de 2026

28 de agosto de 2026

Parcelamento do imposto

O imposto devido pode ser dividido em até 8 parcelas. A primeira vence em 29 de maio, e as demais vencem no último dia útil de cada mês subsequente.