Perdi o prazo para declarar o Imposto de Renda: o que acontece agora?

IR 2026: quem não entregou a declaração do Imposto de Renda pode ficar com o CPF irregular (Buellon/Thinkstock)
Repórter de finanças
Publicado em 30 de maio de 2026 às 05h00.
O prazo para declarar o Imposto de Renda (IR) 2026 terminou nesta sexta-feira, 29 — mas isso não significa que está tudo perdido. A declaração ainda pode ser entregue, e a recomendação dos especialistas é clara: quanto antes, melhor.
Quem precisava declarar e não o fez está sujeito a multa e fico com CPF pendente de regularização junto à Receita Federal. Mesmo assim, entregar fora do prazo é sempre preferível a continuar na omissão.
"O atraso não impede a entrega, e entregar fora do prazo é sempre melhor do que continuar omisso", afirma João Pedro Ramos Garcia, advogado tributarista no Ballstaedt Gasparino Advogados.
A multa para quem perdeu o prazo é de 1% ao mês — ou fração de atraso — sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e limite máximo de 20%. O valor é gerado automaticamente após o envio da declaração, por meio de um DARF com vencimento próprio.
Mesmo quem não puder pagar de imediato deve transmitir os dados. "Se o contribuinte não pagar a multa no prazo, o valor passa a sofrer acréscimos legais, mas isso não trava a entrega da declaração nem impede a regularização do CPF", explica Garcia.
O principal impacto para quem segue sem declarar é o CPF ficar com status de "pendente de regularização". Na prática, isso pode dificultar a contratação de crédito, a obtenção de financiamentos e até a abertura de contas bancárias. Também podem surgir entraves na emissão de passaporte, na posse em concursos públicos, na participação em licitações e em operações imobiliárias.
De acordo com Garcia, a situação costuma ser normalizada poucos dias após a Receita Federal processar a declaração entregue em atraso.
O processo segue o mesmo formato da entrega dentro do prazo: é necessário reunir todas as despesas, recebimentos, investimentos e demais informações. Para quem tiver imposto a pagar sem recursos imediatos, existe a possibilidade de parcelamento em até oito vezes, inclusive por débito automático.
Garcia alerta, porém, que o contribuinte deve evitar enviar a declaração "de qualquer jeito" apenas para sair da irregularidade. A Receita cruza informações com bancos, corretoras, operadoras de cartão, cartórios, planos de saúde e fontes pagadoras.
"Esquecer um informe de rendimento, lançar despesa médica sem comprovação idônea, omitir conta no exterior, venda de imóvel, resgate de investimento, rendimento de aluguel ou atividade rural costuma cair em malha fina", afirma. Nesses casos, o problema deixa de ser apenas a multa por atraso e pode resultar em autuação fiscal, com penalidades mais elevadas e cobrança de juros.
O especialista recomenda separar todos os informes antes do envio, conferir os dados de dependentes, rendimentos e patrimônio e, em casos mais complexos, buscar orientação profissional.
Mesmo atrasado, é essencial que o contribuinte entregue a declaração. Para isso, é preciso ter todos os documentos em mãos: informes de rendimentos de empregadores, bancos e corretoras, comprovantes de despesas dedutíveis — saúde, educação, aluguéis, serviços de autônomos — e registros de bens, dívidas, investimentos e doações.
O passo a passo é simples:
Sim. Além do programa para computador, a declaração pode ser feita pelo sistema Meu Imposto de Renda, acessível por celular, tablet ou navegador. A plataforma exige conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.
O modelo pré-preenchido carrega automaticamente rendimentos, deduções, bens, direitos e dívidas, oferecendo mais segurança e prioridade na restituição. Ainda assim, não elimina a necessidade de revisão — a declaração pré-preenchida reduz erros, mas não garante que todas as informações estejam completas ou corretas.
A Receita Federal estima que 44 milhões de declarações sejam entregues no total, sendo que 60% devem vir na modalidade pré-preenchida.
Os informes de rendimentos funcionam como um "espelho" das receitas obtidas pela pessoa física ao longo do ano-calendário de 2025. Bancos, corretoras, fintechs e empregadoras tinham até 27 de fevereiro para enviar os documentos aos contribuintes.
Caso o contribuinte não tenha recebido o informe dentro do prazo legal ou identifique erros, o primeiro passo é contatar a fonte pagadora para solicitar a entrega ou a retificação do documento. O descumprimento dessa obrigação sujeita a fonte pagadora à aplicação de penalidades pela Receita Federal.
Está obrigado a declarar o IR 2026 quem se enquadra em pelo menos um dos critérios abaixo:
No IR, é necessário declarar tudo que impacta rendimentos, bens e obrigações financeiras:
Tudo que não for declarado pode gerar inconsistências e, dependendo do caso, levar a multa ou retenção da restituição.
A Receita Federal definiu o calendário de restituição do IR 2026 em um formato mais enxuto e antecipado: quatro lotes, em vez de cinco, com início já nesta sexta-feira, 29 de maio — mesma data do prazo final de entrega. Os dois primeiros lotes, de maio e junho, devem concentrar a grande maioria dos contribuintes com direito à restituição.
As datas oficiais de pagamento são:
O imposto devido pode ser dividido em até 8 parcelas. A primeira vence em 29 de maio, e as demais vencem no último dia útil de cada mês subsequente.