Como pagar a multa por atraso na declaração do Imposto Renda 2026?

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda (IR) 2026 terminou. Mas os contribuintes que se encaixam nos critérios de obrigatoriedade ainda devem declarar,mesmo fora do prazo. A diferença é que, agora, estarão sujeitos a uma multa automática.

Essa cobrança é gerada no momento em que o documento é enviado em atraso. Segundo Charles Gularte, sócio-diretor da Contabilizei, o próprio sistema da Receita Federal já emite a notificação e as guias de pagamento, sem necessidade de ação prévia do contribuinte. A cobrança ocorre tanto no Programa Gerador da Declaração (PGD) quanto no serviço "Meu Imposto de Renda", que já disponibilizam a notificação de lançamento e o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) para pagamento.

De quanto é a multa?

O valor depende da situação de cada contribuinte. Quando há imposto devido, a multa é calculada à razão de 1% ao mês — ou fração de atraso — sobre o valor do imposto, respeitando o piso de R$ 165,74 e o teto de 20%. Nos casos em que não há imposto a pagar, a multa é fixa no valor mínimo de R$ 165,74.

Para contribuintes com direito à restituição, o funcionamento é diferente: a multa mínima pode ser descontada diretamente do valor a receber, de modo que o contribuinte acaba recebendo o montante líquido nos lotes de restituição seguintes.

Gularte explica que o atraso não impede o recebimento da restituição, mas pode afetar o fluxo de pagamento. "Mesmo para quem entregar a declaração após o pagamento das restituições do último lote deste ano (28 de agosto de 2026), existem outras datas de pagamento pela Receita Federal", afirma. Na prática, a restituição continua sendo processada, entrando nos lotes residuais ou posteriores definidos pelo Fisco.

Não consigo pagar a multa. E agora?

Mesmo quem não conseguir pagar imediatamente deve enviar a declaração. "Se o contribuinte não pagar a multa no prazo, o valor passa a sofrer acréscimos legais, mas isso não trava a entrega da declaração nem impede a regularização do CPF", explica João Pedro Ramos Garcia, advogado tributarista no Ballstaedt Gasparino Advogados.

O principal impacto para quem segue sem declarar é o CPF ficar com status de "pendente de regularização". Na prática, isso pode dificultar a contratação de crédito, financiamentos e até a abertura de contas bancárias. Também podem surgir entraves na emissão de passaporte, na posse em concursos públicos, na participação em licitações e em operações imobiliárias.

De acordo com o tributarista, a situação costuma ser normalizada poucos dias após a Receita Federal processar a declaração entregue em atraso.

Como entregar a declaração fora do prazo?

O processo segue o mesmo formato da entrega dentro do prazo: é necessário reunir todas as despesas, recebimentos, investimentos e demais informações. Para começar, tenha em mãos os informes de rendimentos de empregadores, bancos e corretoras, comprovantes de despesas dedutíveis — saúde, educação, aluguéis, serviços de autônomos — e registros de bens, dívidas, investimentos e doações.

O passo a passo é simples:

Baixe o programa pelo site da Receita Federal Faça login com CPF e senha gov.br (nível prata ou ouro) Inicie a declaração, escolhendo "Nova" e preenchendo os dados solicitados — ou optando pela pré-preenchida Cheque todas as informações cuidadosamente, conferindo valores e documentos Valide a declaração com a ferramenta do programa para identificar possíveis erros Envie a declaração à Receita Federal e aguarde a confirmação

Posso declarar pelo celular?

Sim. Além do programa para computador, a declaração pode ser feita pelo sistema "Meu Imposto de Renda", acessível por celular, tablet ou navegador — desde que a conta Gov.br esteja nos níveis prata ou ouro.

Por que usar a declaração pré-preenchida?

O modelo pré-preenchido carrega automaticamente rendimentos, deduções, bens, direitos e dívidas, oferecendo mais segurança e prioridade na restituição. Ainda assim, não elimina a necessidade de revisão: a pré-preenchida reduz erros, mas não garante que todas as informações estejam completas ou corretas.

A Receita Federal estima que 44 milhões de declarações sejam entregues no total, sendo que 60% devem vir na modalidade pré-preenchida.

Informes de rendimentos

Os informes de rendimentos funcionam como um "espelho" das receitas obtidas ao longo do ano-calendário de 2025. Bancos, corretoras, fintechs e empregadoras tinham até 27 de fevereiro para enviá-los. Caso o contribuinte não tenha recebido o informe dentro do prazo ou identifique erros, o primeiro passo é contatar a fonte pagadora para solicitar a entrega ou a retificação do documento. O descumprimento dessa obrigação sujeita a fonte pagadora a penalidades da Receita Federal.

Quem é obrigado a declarar?

Está obrigado a declarar quem se enquadra em pelo menos um dos critérios abaixo:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 (antes era R$ 33.888,00)

(antes era R$ 33.888,00) Recebeu outros rendimentos acima de R$ 200.000,00

Teve ganho de capital sujeito à incidência do imposto

Realizou operações em bolsas de valores superiores a R$ 40 mil ou com ganhos sujeitos ao imposto

Tem atividade rural com receita bruta acima de R$ 177.920,00 (antes era R$ 169.440,00) ou pretende compensar prejuízos

(antes era R$ 169.440,00) ou pretende compensar prejuízos Tem posse ou propriedade de bens e direitos acima de R$ 800.000

Passou à condição de residente no Brasil

Optou pela isenção do GCAP na venda de imóvel residencial em até 180 dias

Optou por declarar bens de entidade controlada no exterior pela pessoa física

Tinha, em 31/12, titularidade de trust regido por lei estrangeira

Recebeu rendimentos ou compensou perdas em aplicações no exterior

Recebeu lucros ou dividendos no exterior

O que deve ser declarado?

No IR, é necessário declarar tudo que impacta rendimentos, bens e obrigações financeiras:

Rendimentos tributáveis — salários, pró-labore, aposentadoria, pensões, aluguéis recebidos, rendimentos de aplicações financeiras (CDB, fundos e ações)

— salários, pró-labore, aposentadoria, pensões, aluguéis recebidos, rendimentos de aplicações financeiras (CDB, fundos e ações) Rendimentos isentos e não tributáveis — indenizações, poupança, lucros e dividendos de empresas

— indenizações, poupança, lucros e dividendos de empresas Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva — juros sobre capital próprio, investimentos com IR retido na fonte, alguns ganhos de capital

— juros sobre capital próprio, investimentos com IR retido na fonte, alguns ganhos de capital Bens e direitos — imóveis, veículos, terrenos, contas bancárias, saldos de poupança e investimentos (inclusive no exterior)

— imóveis, veículos, terrenos, contas bancárias, saldos de poupança e investimentos (inclusive no exterior) Dívidas e ônus — financiamentos, empréstimos e parcelamentos em aberto

— financiamentos, empréstimos e parcelamentos em aberto Despesas dedutíveis — saúde, educação, pensão alimentícia, previdência oficial e privada, dependentes

— saúde, educação, pensão alimentícia, previdência oficial e privada, dependentes Doações e contribuições — doações incentivadas a fundos de cultura, infância e adolescência, e outras previstas em lei

Tudo que não for declarado pode gerar inconsistências e, dependendo do caso, levar a multa ou retenção na malha fina.

Restituição

A Receita Federal definiu o calendário de restituição do IR 2026 em formato mais enxuto: quatro lotes, em vez de cinco. Os dois primeiros, pagos em maio e junho, devem concentrar a grande maioria dos contribuintes com direito à restituição. As datas oficiais são:

29 de maio de 2026

30 de junho de 2026

31 de julho de 2026

28 de agosto de 2026

Parcelamento do imposto

O imposto devido pode ser dividido em até 8 parcelas. A primeira vence em 29 de maio, e as demais vencem no último dia útil de cada mês subsequente.