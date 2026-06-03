Minhas finanças na Copa: quanto custa montar um kit oficial do torcedor

Faltam menos de 10 dias para o início da Copa do Mundo 2026, que, pela primeira vez, será sediada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. O primeiro jogo do Brasil é no dia 13 de junho e tem torcedor que não dispensa a camisa oficial da seleção. Porém, para quem vai às compras, pode se deparar com preços salgados no mercado.

O kit completo do torcedor brasileiro pode sair, na versão mais cara, por algo em torno de R$ 5.130 (masculino) e R$ 5.230 (feminino), considerando camisa, jaqueta, calça, boné e chuteira. Mas, claro, há que prefira comprar apenas a conhecida camisa para representar o Brasil. Neste caso, os preços variam bastante.

Camisa do Brasil

Na loja oficial da Nike, fornecedora da seleção brasileira, os preços das camisas para a linha atual começam em patamares que colocam o produto entre os itens mais caros do varejo esportivo no país.

A camisa oficial “torcedor”, versão mais comum usada pelo público, custa R$ 449,99. O mesmo valor é praticado para os modelos masculino e feminino. Já a versão infantil aparece um pouco abaixo, na faixa de R$ 399,99, enquanto opções para crianças menores chegam a R$ 349,99.

No topo da linha está a chamada camisa “jogador”, versão autêntica, idêntica à utilizada em campo pelos atletas. Esse modelo é vendido por R$ 749,99, praticamente o dobro da versão torcedor.

Entre esses extremos, há ainda peças intermediárias e produtos casuais licenciados da seleção, com preços que variam entre R$ 149,99 e R$ 569,99, dependendo do tipo de tecido e da proposta — treino, lifestyle, edição especial e modelo, como com manga longa.

A camisa oficial “fã” masculina, por exemplo, custa R$ 249,99. O item mais barato é a “Camise Brasil Nike Crest Infantil”, que custa R$ 129,99.

Para se ter ideia, a camisa mais básica da linha oficial (R$ 449,99) equivale a cerca de um terço de um salário mínimo, enquanto a versão mais cara, de R$ 749,99, representa praticamente metade do salário mínimo atual, fixado em R$ 1.621.

Na nova coleção oficial da seleção brasileira disponível na FIFA Store, os preços das camisas variam conforme o modelo e a versão.

O uniforme infantil é vendido por US$ 85 (R$ 425), enquanto o modelo adulto, nas versões mandante e visitante, aparece por US$ 100 (R$ 500). Já a versão autêntica, usada como base para o padrão de jogo dos atletas, tem o preço mais elevado e chega a US$ 180 (R$ 900). Há ainda o modelo heritage da seleção brasileira, também precificado em US$ 85 (R$ 425).

Quanto custa a jaqueta da seleção do Brasil?

A “Jaqueta Brasil Dri-FIT Nike Knit Hino Masculina” custa R$ 899,99 no site oficial da Nike, enquanto na FIFA Store a “Jaqueta corta-vento dobrável Brasil da Copa do Mundo da FIFA 2026 - Unissex” custa US$ 135 (R$ 675). Há também o modelo “FIFA World Cup 2026 Brazil Track Top - Men's”, que vale US$ 70 (R$ 350).

E as calças?

Na categoria oficial de calças da seleção brasileira vendidas pela Nike, os preços variam conforme o modelo e a tecnologia da peça.

Em geral, as opções mais acessíveis aparecem na faixa de R$ 449,99 a R$ 499,99, como a calça “Nike Club” ou versões mais casuais da linha de treino. Já modelos com foco em performance, como “Calça Brasil Jordan Strike Elite 2026 Treino Masculina”, sobem para cerca de R$ 649,99, enquanto versões femininas podem chegar a aproximadamente R$ 749,99.

Na FIFA Store, não foram encontrados modelos de calça.

Bonés também entram no combo

Na loja da Nike, o boné da seleção brasileira unissex amarelo, custa R$ 249,99. enquanto o modelo Jordan Club azul custa R$ 199,99. O “Boné Brasil Nike Aerobill Unissex” na cor verde já vale R$ 279,99, assim como a versão pro dele na cor azul.

Na FIFA Store, o “FIFA World Cup 2026 Brazil Team Cap” custa US$ 40 (R$ 200), na cor amarela, enquanto o “Boné da Copa do Mundo da FIFA 2026 Brasil” tem um custo de US$ 28 (R$ 140) na cor verde.

Chuteiras são os itens mais caros

Para quem quer formar um uniforme completo, as chuteiras são os itens mais caros. Se o desejo é utilizar o mesmo calçado dos jogadores, esse item pode chegar até R$ 2.400. Neymar, Weverton, Ederson e Alex Sandro, por exemplo, utilizam o Puma Future 9 Ultimate, que, a depender da cor, custa até R$ 1.799,99.

Sete jogadores, incluindo Vinicius Jr. e Lucas Paquetá calçam Nike Mercurial Vapor 17 Elite, no valor de R$ 2.299,99. Casemiro usa um modelo no mesmo valor (R$ 2.299,99), o Adidas Predator Elite.

Na seleção de chuteiras associadas à coleção da Nike com inspiração na seleção brasileira, os preços variam de acordo com o tipo de uso e a linha de performance. Entre os modelos de futsal, a “Chuteira Futsal Nike Tiempo SE Ronaldinho” aparece por R$ 1.299,99. Já a “Jordan Tiempo Streetgato SE”, também voltada ao futsal, é vendida por R$ 899,99.

No segmento de campo, os valores sobem significativamente. A “Chuteira Campo Nike Tiempo SE Ronaldinho” é precificada em R$ 2.399,99, mesmo patamar da “Chuteira Campo Jordan Tiempo Maestro Elite SE”, também vendida por R$ 2.399,99. Já no site da FIFA Store não foi possível encontrar vendas de chuteiras.

Um cuidado importante também é que, com a proximidade da Copa, aumentou muito a circulação de produtos falsificados vendidos como originais. Os preços foram buscados no dia 2 de junho de 2026, usando a cotação média do dólar de R$ 5, no site oficial da Nike e na FIFA Store.