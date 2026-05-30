Receita quer pagar 80% das restituições nos dois primeiros lotes do IR 2026

A Receita Federal pretende concentrar a maior parte das restituições do Imposto de Renda 2026 nos primeiros lotes de pagamento. A meta é quitar ao menos 80% das restituições nos dois primeiros lotes do calendário, segundo o supervisor nacional do IR, José Carlos Fonseca.

O primeiro lote foi pago em 29 de maio e contemplou contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e profissionais do magistério.

Além desses grupos, parte dos contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber via Pix também conseguiu entrar no primeiro pagamento.

O segundo lote será liberado em 30 de junho e deve incluir mais contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e cadastraram chave Pix.

Segundo a Receita, o uso dessas ferramentas tem ajudado a acelerar a análise dos dados e reduzir erros de preenchimento.

O órgão também anunciou melhorias para os próximos anos. Entre elas está a inclusão de alertas automáticos no sistema MIR, sigla para Meu Imposto de Renda, para ajudar contribuintes a identificar inconsistências antes do envio.

A Receita também aposta na ampliação da automação dos processos e em modelos de restituição mais rápidos, incluindo mecanismos inspirados em cashback tributário.

Quem perdeu o prazo ainda pode declarar, mas paga multa

Os contribuintes que não enviaram a declaração até o prazo final ainda podem regularizar a situação por meio do Programa Gerador da Declaração, do aplicativo da Receita ou do portal e-CAC.

Nesse caso, haverá cobrança de multa por atraso, que será descontada da restituição para quem tem valores a receber ou acrescida ao imposto devido para quem precisa pagar.

A Receita reforça que mesmo quem utiliza a declaração pré-preenchida deve conferir todas as informações antes do envio para evitar pendências e retenção na malha fiscal.