Como pagar menos Imposto de Renda? Veja quais despesas são dedutíveis na declaração

Repórter de finanças
Publicado em 29 de maio de 2026 às 16h01.
O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda (IR) 2026 está quase no fim. Até hoje, 29 de maio, às 23h59, os contribuintes que se encaixem nos critérios de obrigatoriedade devem prestar contas ao leão.
Quem pagou imposto a mais no ano-calendário de 2025, será restituído. Já quem pagou a menos, terá que contribuir com o Fisco. Entretanto, há um fator chave que pode reduzir o imposto a pgar — de forma legal. São as chamadas deduções.
“O contribuinte pode utilizar diversas despesas realizadas ao longo do ano para reduzir seu imposto de renda, desde que opte por enviar a sua declaração no modelo completo (por deduções legais)”, explica Charles Gularte, sócio-diretor de contabilidade e relações institucionais da Contabilizei
Caso opte pelo modelo simplificado, todas essas despesas efetivas são desconsideradas e substituídas por um desconto padrão automático de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado ao teto de R$ 16.754,34.
Abaixo estão as principais despesas que podem ser deduzidas no modelo completo, segundo o especialista.
O contribuinte pode deduzir os pagamentos efetuados para o seu tratamento, de seus dependentes e de alimentandos. Isso inclui:
São dedutíveis as despesas com a sua educação, a de seus dependentes e alimentandos. Isso abrange:
O contribuinte pode abater o valor de R$ 2.275,08 por ano (ou R$ 189,59 por mês) para cada dependente incluído na sua declaração. Lembre-se de que, ao incluir um dependente, a pessoa também é obrigada a declarar todos os rendimentos que porventura o dependente tenha recebido.
São dedutíveis os valores pagos a título de pensão alimentícia (inclusive alimentos provisionais), desde que o pagamento seja obrigatório em virtude de uma decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública. Acordos informais "de boca" não permitem a dedução.
Se o contribuinte recebe rendimentos de trabalho não assalariado, pode deduzir as despesas de custeio indispensáveis para manter a sua atividade e gerar receita (como aluguel do consultório/escritório, água, luz, telefone, material de consumo e pagamentos a terceiros) registrando esses valores no livro-caixa.
Diferente das despesas acima que reduzem a base de cálculo, certas doações podem reduzir diretamente o valor do imposto a pagar (ou aumentar a restituição). É possível abater até o limite global de 6% a 7% do imposto devido doando para: