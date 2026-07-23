Comic-Con San Diego 2026: de Marvel a 'Percy Jackson'; veja destaques da programação

Um dos maiores eventos de cultura pop do mundo começa nesta quinta-feira, 23. A Comic-Con de São Diego reúne algumas das maiores produtoras do mundo geek para ativações, painéis e anúncios inéditos.

Entre os dias 23 e 26 de julho, os fãs de cultura pop presentes poderão aproveitar brindes, exibições de trailers exclusivos, lançamentos de jogos virtuais e oportunidades de estar cara a cara com seus personagens e atores favoritos.

O que esperar da Comic-Con de São Diego em 2026?

Neste ano, os principais destaques da programação da Comic-Con são os painéis da Marvel e Disney, em que novidades sobre "Vingadores: Doutor Destino" e "Percy Jackson" devem ser reveladas.

Apesar disso, outras produtoras, como DC Studios, Prime Video e Apple TV, também terão seus próprios painéis para trazer informações sobre seus projetos.

Quinta-feira, 23

No primeiro dia de Comic-Con, a atenção de todos deve estar virada para dois painéis específicos. Começando pela Disney, que terá um dos primeiros painéis do dia, às 14 horas no Hall H, para falar de "Percy Jackson e os Olimpianos".

Os atores Walker Scobell (Percy Jackson), Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Tamara Smart (Thalia Grace), Levi Chrisopulos (Nico di Angelo) e Olive Abercrombie (Bianca di Angelo) estarão presentes ao lado dos produtores executivos Craig Silverstein e Dan Shotz para apresentar novos personagens e dar uma prévia da terceira temporada, que tem lançamento previsto para 20 de novembro.

Em seguida, o grupo de K-pop ENHYPEN assume o Ballroom 20 ao lado de Catherine Hardwicke, diretora de "Crepúsculo", para celebrar o webtoon "Dark Moon: The Blood Altar" e debater sobre narrativas com vampiros.

No final da tarde, "Stuart Não Consegue Salvar o Universo" será o tópico principal. O spin-off da sitcom de sucesso "The Big Bang Theory" terá uma exibição inédita de seu primeiro episódio. Os atores Kevin Sussman, Lauren Lapkus, John Ross Bowie e Brian Posehn irão participar de um bate-papo com fãs, junto dos criadores Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady.

Sexta-feira, 24

A sexta-feira, 24, irá começar com um dos painéis mais interessantes da programação. A Prime Video se reúne para falar sobre "Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" e "Blade Runner 2099". É provável que a produtora apresente um trailer exclusivo da nova temporada da Saga do Anel.

O painel é seguido por uma sequência de apresentações da Dreamworks sobre a sua animação "A Ilha Esquecida", novas informações sobre a próxima temporada do spin-off de "The Walking Dead", "The Walking Dead: Dead City", e um momento exclusivo para a nova série da DC Studios sobre "Lanternas".

Uma participação de Guillermo del Toro na comemoração de 20 anos de "O Labirinto do Fauno" e o Prêmio Eisner encerram o dia.

Sábado, 25

Sábado é um dos dias mais esperados pelos fãs do mundo geek. Começando com os 60 anos de "Star Trek" e passando por "Carrie" e "Matéria Escura", a Comic-Con terá um dia mais leve antes de receber a Marvel Studios às 21h30 (horário de Brasília).

O estúdio assume o Hall H com um painel de 1h. É esperado que, nesse tempo, o primeiro trailer completo de "Vingadores: Doutor Destino" seja revelado, além de um vislumbre do futuro do MCU. Fãs especulam que um dos destaques da apresentação serão os X-Men, que devem se tornar foco da produtora após o fim da nova saga dos Vingadores.

O estúdio tem o costume de trazer grandes estrelas para aparições surpresas em seu painel na Comic-Con. Em 2025, Robert Downey Jr. foi revelado como Doutor Destino ao vivo no evento.

Confira os principais destaques da programação