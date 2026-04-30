Ordem cronológica da DC: veja como assistir aos filmes sem se perder

Assistir aos filmes da DC em ordem cronológica é a melhor forma de entender como o universo dos heróis foi construído no cinema. Embora os lançamentos tenham chegado de forma irregular, a linha do tempo dos acontecimentos ajuda a conectar melhor personagens, conflitos e mudanças de fase dentro da franquia.

A ordem também deixa mais clara a divisão entre o antigo Universo Estendido da DC, conhecido como DCEU, e o novo DCU, agora comandado por James Gunn e Peter Safran. Separar essas fases é o jeito mais simples de assistir sem se perder no caminho.

Ordem cronológica dos filmes da DC

Mulher-Maravilha (2017)

Ambientado durante a Primeira Guerra Mundial, o filme mostra a origem de Diana Prince e funciona como o ponto inicial da cronologia.

Mulher-Maravilha 1984 (2020)

Décadas depois, Diana retorna em uma trama ambientada nos anos 1980, expandindo sua trajetória antes dos eventos modernos.

O Homem de Aço (2013)

A história de Clark Kent marca o início da era contemporânea do Superman e o verdadeiro começo do DCEU moderno.

Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016)

O confronto entre Bruce Wayne e Clark Kent aprofunda os conflitos centrais do universo e prepara terreno para a Liga.

Esquadrão Suicida (2016)

A equipe de vilões recrutada pelo governo amplia o lado mais instável e político da franquia.

Liga da Justiça (2017)

A união dos principais heróis da DC marca um dos pontos centrais da cronologia do DCEU.

Aquaman (2018)

A história de Arthur Curry expande o universo ao apresentar Atlântida e seus conflitos internos.

Shazam! (2019)

Com tom mais leve, o filme apresenta Billy Batson e introduz um lado mais fantástico à franquia.

Aves de Rapina (2020)

A trama acompanha Arlequina após sua separação do Coringa, em uma história mais caótica e independente.

O Esquadrão Suicida (2021)

A nova versão da equipe reformula o conceito do grupo e muda o tom da franquia.

Adão Negro (2022)

O longa introduz Teth-Adam e amplia o lado mitológico e cósmico da DC.

Shazam! Fúria dos Deuses (2023)

A sequência continua a história da família Shazam e mantém o núcleo fantástico da saga.

The Flash (2023)

O filme mexe com multiverso, linhas temporais e funciona como ponte para a reorganização da DC nos cinemas.

Besouro Azul (2023)

A introdução de Jaime Reyes apresenta um novo herói e já aponta para o futuro da franquia.

Aquaman 2: O Reino Perdido (2023)

O filme encerra a fase mais recente do DCEU antes da reformulação oficial do universo.

O novo DCU

Depois do fim do DCEU, a DC iniciou um novo universo compartilhado com outra proposta criativa e narrativa. A ideia agora é construir uma linha mais coesa, conectada e planejada desde o início.

Pacificador (2022)

A série estrelada por John Cena acompanha Christopher Smith após os eventos de "O Esquadrão Suicida". O personagem precisa lidar com culpa, trauma e a própria obsessão por “paz”. Embora tenha nascido no antigo DCEU, a série segue relevante dentro da nova fase e funciona como peça de transição para o novo universo.

Comando das Criaturas (2024)

Primeira produção oficial do novo DCU, a animação reúne uma força-tarefa formada por monstros, criaturas e figuras obscuras do universo DC. A série funciona como porta de entrada para o novo modelo criativo de James Gunn, com foco em personagens menos óbvios, humor ácido e uma mitologia mais estranha.

Superman (2025)

Lançado em julho de 2025, o filme escrito e dirigido por James Gunn é o verdadeiro marco zero do novo DCU nos cinemas. Em vez de recontar a origem do herói, a trama já apresenta Clark Kent em atividade, tentando equilibrar sua vida como repórter no Planeta Diário com o peso de ser o principal símbolo de esperança do planeta.

O que vem por aí

Lanternas

A série focada nos Lanternas Verdes vai estrear em agosto de 2026 e será uma das peças centrais da expansão cósmica do DCU. A trama acompanha Hal Jordan e John Stewart em uma trama com estrutura de investigação e escala cósmica. A dupla de Lanternas Verdes vai funcionar como eixo para expandir o lado espacial da franquia, explorando conspirações, ameaças intergalácticas e o alcance real desse novo universo.

Supergirl: A Mulher do Amanhã (2026)

Estrelado por Milly Alcock, o longa, que tem data de estreia marcada para 26 de junho de 2026, adapta uma das fases mais elogiadas da personagem nos quadrinhos e promete uma abordagem bem diferente da de Superman. Aqui, Kara Zor-El surge como uma figura mais dura, marcada por trauma, perda e uma visão muito menos idealista do universo.