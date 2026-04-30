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Ordem cronológica da DC: veja como assistir aos filmes sem se perder

Dos eventos de Mulher-Maravilha ao novo universo comandado por James Gunn, veja a ordem ideal para assistir aos filmes da DC

DC: veja a ordem ideal para assistir aos filmes da franquia (Divulgação)

DC: veja a ordem ideal para assistir aos filmes da franquia (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de abril de 2026 às 06h11.

Assistir aos filmes da DC em ordem cronológica é a melhor forma de entender como o universo dos heróis foi construído no cinema. Embora os lançamentos tenham chegado de forma irregular, a linha do tempo dos acontecimentos ajuda a conectar melhor personagens, conflitos e mudanças de fase dentro da franquia.

A ordem também deixa mais clara a divisão entre o antigo Universo Estendido da DC, conhecido como DCEU, e o novo DCU, agora comandado por James Gunn e Peter Safran. Separar essas fases é o jeito mais simples de assistir sem se perder no caminho.

Ordem cronológica dos filmes da DC

Mulher-Maravilha (2017)

Ambientado durante a Primeira Guerra Mundial, o filme mostra a origem de Diana Prince e funciona como o ponto inicial da cronologia.

Mulher-Maravilha 1984 (2020)

Décadas depois, Diana retorna em uma trama ambientada nos anos 1980, expandindo sua trajetória antes dos eventos modernos.

O Homem de Aço (2013)

A história de Clark Kent marca o início da era contemporânea do Superman e o verdadeiro começo do DCEU moderno.

Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016)

O confronto entre Bruce Wayne e Clark Kent aprofunda os conflitos centrais do universo e prepara terreno para a Liga.

Esquadrão Suicida (2016)

A equipe de vilões recrutada pelo governo amplia o lado mais instável e político da franquia.

Liga da Justiça (2017)

A união dos principais heróis da DC marca um dos pontos centrais da cronologia do DCEU.

Aquaman (2018)

A história de Arthur Curry expande o universo ao apresentar Atlântida e seus conflitos internos.

Shazam! (2019)

Com tom mais leve, o filme apresenta Billy Batson e introduz um lado mais fantástico à franquia.

Aves de Rapina (2020)

A trama acompanha Arlequina após sua separação do Coringa, em uma história mais caótica e independente.

O Esquadrão Suicida (2021)

A nova versão da equipe reformula o conceito do grupo e muda o tom da franquia.

Adão Negro (2022)

O longa introduz Teth-Adam e amplia o lado mitológico e cósmico da DC.

Shazam! Fúria dos Deuses (2023)

A sequência continua a história da família Shazam e mantém o núcleo fantástico da saga.

The Flash (2023)

O filme mexe com multiverso, linhas temporais e funciona como ponte para a reorganização da DC nos cinemas.

Besouro Azul (2023)

A introdução de Jaime Reyes apresenta um novo herói e já aponta para o futuro da franquia.

Aquaman 2: O Reino Perdido (2023)

O filme encerra a fase mais recente do DCEU antes da reformulação oficial do universo.

O novo DCU

Depois do fim do DCEU, a DC iniciou um novo universo compartilhado com outra proposta criativa e narrativa. A ideia agora é construir uma linha mais coesa, conectada e planejada desde o início.

Pacificador (2022)

A série estrelada por John Cena acompanha Christopher Smith após os eventos de "O Esquadrão Suicida". O personagem precisa  lidar com culpa, trauma e a própria obsessão por “paz”. Embora tenha nascido no antigo DCEU, a série segue relevante dentro da nova fase e funciona como peça de transição para o novo universo.

Comando das Criaturas (2024)

Primeira produção oficial do novo DCU, a animação reúne uma força-tarefa formada por monstros, criaturas e figuras obscuras do universo DC. A série funciona como porta de entrada para o novo modelo criativo de James Gunn, com foco em personagens menos óbvios, humor ácido e uma mitologia mais estranha.

Superman (2025)

Lançado em julho de 2025, o filme escrito e dirigido por James Gunn é o verdadeiro marco zero do novo DCU nos cinemas. Em vez de recontar a origem do herói, a trama já apresenta Clark Kent em atividade, tentando equilibrar sua vida como repórter no Planeta Diário com o peso de ser o principal símbolo de esperança do planeta.

O que vem por aí

Lanternas

A série focada nos Lanternas Verdes vai estrear em agosto de 2026 e será uma das peças centrais da expansão cósmica do DCU. A trama acompanha Hal Jordan e John Stewart em uma trama com estrutura de investigação e escala cósmica. A dupla de Lanternas Verdes vai funcionar como eixo para expandir o lado espacial da franquia, explorando conspirações, ameaças intergalácticas e o alcance real desse novo universo.

Supergirl: A Mulher do Amanhã (2026)

Estrelado por Milly Alcock, o longa, que tem data de estreia marcada para 26 de junho de 2026, adapta uma das fases mais elogiadas da personagem nos quadrinhos e promete uma abordagem bem diferente da de Superman. Aqui, Kara Zor-El surge como uma figura mais dura, marcada por trauma, perda e uma visão muito menos idealista do universo.

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