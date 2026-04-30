Ordem cronológica da DC: veja como assistir aos filmes sem se perder

DC: veja a ordem ideal para assistir aos filmes da franquia (Divulgação)
Freelancer
Publicado em 30 de abril de 2026 às 06h11.
Assistir aos filmes da DC em ordem cronológica é a melhor forma de entender como o universo dos heróis foi construído no cinema. Embora os lançamentos tenham chegado de forma irregular, a linha do tempo dos acontecimentos ajuda a conectar melhor personagens, conflitos e mudanças de fase dentro da franquia.
A ordem também deixa mais clara a divisão entre o antigo Universo Estendido da DC, conhecido como DCEU, e o novo DCU, agora comandado por James Gunn e Peter Safran. Separar essas fases é o jeito mais simples de assistir sem se perder no caminho.
Ambientado durante a Primeira Guerra Mundial, o filme mostra a origem de Diana Prince e funciona como o ponto inicial da cronologia.
Décadas depois, Diana retorna em uma trama ambientada nos anos 1980, expandindo sua trajetória antes dos eventos modernos.
A história de Clark Kent marca o início da era contemporânea do Superman e o verdadeiro começo do DCEU moderno.
O confronto entre Bruce Wayne e Clark Kent aprofunda os conflitos centrais do universo e prepara terreno para a Liga.
A equipe de vilões recrutada pelo governo amplia o lado mais instável e político da franquia.
A união dos principais heróis da DC marca um dos pontos centrais da cronologia do DCEU.
A história de Arthur Curry expande o universo ao apresentar Atlântida e seus conflitos internos.
Com tom mais leve, o filme apresenta Billy Batson e introduz um lado mais fantástico à franquia.
A trama acompanha Arlequina após sua separação do Coringa, em uma história mais caótica e independente.
A nova versão da equipe reformula o conceito do grupo e muda o tom da franquia.
O longa introduz Teth-Adam e amplia o lado mitológico e cósmico da DC.
A sequência continua a história da família Shazam e mantém o núcleo fantástico da saga.
O filme mexe com multiverso, linhas temporais e funciona como ponte para a reorganização da DC nos cinemas.
A introdução de Jaime Reyes apresenta um novo herói e já aponta para o futuro da franquia.
O filme encerra a fase mais recente do DCEU antes da reformulação oficial do universo.
Depois do fim do DCEU, a DC iniciou um novo universo compartilhado com outra proposta criativa e narrativa. A ideia agora é construir uma linha mais coesa, conectada e planejada desde o início.
A série estrelada por John Cena acompanha Christopher Smith após os eventos de "O Esquadrão Suicida". O personagem precisa lidar com culpa, trauma e a própria obsessão por “paz”. Embora tenha nascido no antigo DCEU, a série segue relevante dentro da nova fase e funciona como peça de transição para o novo universo.
Primeira produção oficial do novo DCU, a animação reúne uma força-tarefa formada por monstros, criaturas e figuras obscuras do universo DC. A série funciona como porta de entrada para o novo modelo criativo de James Gunn, com foco em personagens menos óbvios, humor ácido e uma mitologia mais estranha.
Lançado em julho de 2025, o filme escrito e dirigido por James Gunn é o verdadeiro marco zero do novo DCU nos cinemas. Em vez de recontar a origem do herói, a trama já apresenta Clark Kent em atividade, tentando equilibrar sua vida como repórter no Planeta Diário com o peso de ser o principal símbolo de esperança do planeta.
A série focada nos Lanternas Verdes vai estrear em agosto de 2026 e será uma das peças centrais da expansão cósmica do DCU. A trama acompanha Hal Jordan e John Stewart em uma trama com estrutura de investigação e escala cósmica. A dupla de Lanternas Verdes vai funcionar como eixo para expandir o lado espacial da franquia, explorando conspirações, ameaças intergalácticas e o alcance real desse novo universo.
Estrelado por Milly Alcock, o longa, que tem data de estreia marcada para 26 de junho de 2026, adapta uma das fases mais elogiadas da personagem nos quadrinhos e promete uma abordagem bem diferente da de Superman. Aqui, Kara Zor-El surge como uma figura mais dura, marcada por trauma, perda e uma visão muito menos idealista do universo.