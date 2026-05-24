'Crepúsculo': veja a ordem cronológica para assistir aos filmes da franquia

Saga Crepúsculo: franquia conta com cinco filmes lançados entre 2008 e 2012 (Divulgação/Divulgação)
Redatora
Publicado em 24 de maio de 2026 às 10h09.
A franquia "Crepúsculo", baseada nos livros de Stephenie Meyer, é formada por cinco filmes lançados entre os anos de 2008 e 2012. A história acompanha o romance entre Bella Swan e o vampiro Edward Cullen, além da rivalidade com os lobisomens liderados por Jacob Black.
Para quem deseja assistir à saga Crepúsculo na sequência correta, a ordem cronológica é a mesma dos lançamentos.
Crepúsculo (2008)
O primeiro filme apresenta Bella Swan, uma adolescente que se muda para Forks, pequena cidade chuvosa no estado de Washington, nos Estados Unidos.
Na nova escola, a personagem conhece Edward Cullen, um estudante misterioso que pertence a uma família de vampiros. O relacionamento entre os dois rapidamente se transforma no centro da história.
Lua Nova (2009)
Após um incidente envolvendo Bella, Edward decide se afastar para protegê-la. Durante esse período, Jacob Black se aproxima dela e revela um novo segredo sobrenatural ligado aos lobisomens.
O segundo filme aprofunda o triângulo amoroso entre Bella, Edward e Jacob.
Eclipse (2010)
O terceiro longa aprofunda o triângulo amoroso entre Bella, Edward e Jacob.
Enquanto Seattle é tomada por uma série de ataques misteriosos, Bella se torna alvo de vingança da vampira Victoria, o que leva vampiros e lobisomens a formarem uma aliança inédita.
Amanhecer – Parte 1 (2011)
O quarto filme mostra o casamento de Bella e Edward, seguido pela lua de mel e uma gravidez inesperada que coloca a vida de Bella em risco.
A história marca uma grande transformação na franquia e prepara o desfecho da saga.
Amanhecer – Parte 2 (2012)
No último filme, Bella já está adaptada à nova vida após os acontecimentos anteriores. Enquanto isso, a família Cullen precisa enfrentar uma ameaça dos Volturi relacionada à filha de Bella e Edward, Renesmee.
O longa encerra os principais conflitos da franquia.
Os filmes foram adaptados da série literária escrita por Stephenie Meyer. Os livros principais são:
A saga é estrelada por Kristen Stewart (Bella Swan), Robert Pattinson (Edward Cullen) e Taylor Lautner (Jacob Black).
O elenco também inclui Ashley Greene (Alice Cullen), Peter Facinelli (Carlisle Cullen) e Nikki Reed (Rosalie Hale).