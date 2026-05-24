'Crepúsculo': veja a ordem cronológica para assistir aos filmes da franquia

A franquia "Crepúsculo", baseada nos livros de Stephenie Meyer, é formada por cinco filmes lançados entre os anos de 2008 e 2012. A história acompanha o romance entre Bella Swan e o vampiro Edward Cullen, além da rivalidade com os lobisomens liderados por Jacob Black.

Para quem deseja assistir à saga Crepúsculo na sequência correta, a ordem cronológica é a mesma dos lançamentos.

Ordem cronológica de 'Crepúsculo'

Crepúsculo (2008)



O primeiro filme apresenta Bella Swan, uma adolescente que se muda para Forks, pequena cidade chuvosa no estado de Washington, nos Estados Unidos.

Na nova escola, a personagem conhece Edward Cullen, um estudante misterioso que pertence a uma família de vampiros. O relacionamento entre os dois rapidamente se transforma no centro da história.

Lua Nova (2009)



Após um incidente envolvendo Bella, Edward decide se afastar para protegê-la. Durante esse período, Jacob Black se aproxima dela e revela um novo segredo sobrenatural ligado aos lobisomens.

O segundo filme aprofunda o triângulo amoroso entre Bella, Edward e Jacob.

Eclipse (2010)



O terceiro longa aprofunda o triângulo amoroso entre Bella, Edward e Jacob.

Enquanto Seattle é tomada por uma série de ataques misteriosos, Bella se torna alvo de vingança da vampira Victoria, o que leva vampiros e lobisomens a formarem uma aliança inédita.

Amanhecer – Parte 1 (2011)



O quarto filme mostra o casamento de Bella e Edward, seguido pela lua de mel e uma gravidez inesperada que coloca a vida de Bella em risco.

A história marca uma grande transformação na franquia e prepara o desfecho da saga.

Amanhecer – Parte 2 (2012)



No último filme, Bella já está adaptada à nova vida após os acontecimentos anteriores. Enquanto isso, a família Cullen precisa enfrentar uma ameaça dos Volturi relacionada à filha de Bella e Edward, Renesmee.

O longa encerra os principais conflitos da franquia.

Livros que inspiraram os filmes

Os filmes foram adaptados da série literária escrita por Stephenie Meyer. Os livros principais são:

Crepúsculo

Lua Nova

Eclipse

Amanhecer

Sol da Meia-Noite

Elenco

A saga é estrelada por Kristen Stewart (Bella Swan), Robert Pattinson (Edward Cullen) e Taylor Lautner (Jacob Black).

O elenco também inclui Ashley Greene (Alice Cullen), Peter Facinelli (Carlisle Cullen) e Nikki Reed (Rosalie Hale).