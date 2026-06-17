Robert Downey Jr. aposta alto em Doutor Destino: 'É o antídoto de Guerra Infinita e Ultimato'

A expectativa para "Vingadores: Doutor Destino" acaba de ganhar mais um motivo para crescer. Em entrevista à CBS, Robert Downey Jr. afirmou que o novo longa da Marvel foi desenvolvido com o objetivo de corresponder ao legado deixado por "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato", dois dos filmes mais populares do Universo Cinematográfico Marvel.

O ator, que retorna à franquia em um papel completamente diferente do Homem de Ferro, viverá o icônico vilão Victor Von Doom, o Doutor Destino.

A missão de superar o pós-Ultimato

Durante a conversa, Downey Jr. explicou que o principal desafio da equipe era evitar que o novo capítulo fosse visto como uma decepção diante dos grandes sucessos da Saga do Infinito.

Segundo ele, houve um intenso trabalho criativo para encontrar algo novo dentro da franquia. O ator afirmou que a produção passou por diversos processos de experimentação até chegar a uma estrutura que considera satisfatória.

Para o astro, o diferencial do filme não está apenas em sua atuação, mas na construção da história e na forma como os personagens se relacionam dentro da narrativa.

Uma das declarações que mais chamou atenção foi quando Downey Jr. classificou "Vingadores: Doutor Destino" como o "antídoto" para as inevitáveis comparações com "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato".

"Há algo acontecendo em 'Doutor Destino' e nos filmes seguintes que é literalmente o único antídoto para a pergunta: como evitar que esses filmes decepcionem depois de 'Guerra Infinita' e 'Ultimato' ?" E, nossa, como trabalhamos duro para conseguir isso", disse à CBS.

Joe Russo, diretor do filme, também comentou os desafios da produção. Segundo ele, desenvolver "Doutor Estranho" e "Guerras Secretas" tornou o trabalho mais complexo do que nos filmes anteriores, justamente pela escala e pelas expectativas em torno da história.

Elenco reúne diferentes gerações da Marvel

O novo longa promete ser um dos projetos mais ambiciosos do estúdio. Além de Robert Downey Jr. como Doutor Destino, o filme reunirá personagens dos Vingadores clássicos, do Quarteto Fantástico, dos Thunderbolts e dos X-Men da antiga Fox.

Dos filmes anteriores voltam Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M'Baku e Letitia Wright como Shuri.

A produção será comandada novamente pelos irmãos Russo, responsáveis justamente por "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato", enquanto Stephen McFeely e Michael Waldron assinam o roteiro.

Quando estreia?

"Vingadores: Doutor Destino" chega aos cinemas em 17 de dezembro de 2026 e servirá como preparação para "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para 2027. Os dois filmes devem encerrar a atual Saga do Multiverso da Marvel.

Veja o trailer do filme: