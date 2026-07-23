Jão: entenda o significado do teaser de 'Memórias Póstumas'

Na manhã desta quinta-feira, 23, Jão anunciou seu quinto álbum de estúdio, "Memórias Póstumas". O projeto será lançado no próximo domingo, 26.

A novidade veio por meio de uma publicação no Instagram, em que Jão revelou um vídeo-conceito do novo álbum com um monólogo original e imagens inéditas, além de fotos da sua infância.

O conceito do 'Memórias Póstumas'

O teaser tem 2m34s e reflete tópicos como a morte, o luto e os motivos para cantar. Antes da pausa na carreira, Jão perdeu as duas avós, e, durante o hiato da carreira, o pai do cantor faleceu.

Jão inicia o vídeo dentro de um carro parado no trânsito, quando uma senhora quebra o vidro do veículo. A partir daí, ela passa a segui-lo por diferentes cenários, enquanto as imagens acompanham o monólogo e traduzem os sentimentos do cantor.

Em meio a imagens inéditas, gravadas especialmente para o lançamento de "Memórias Póstumas", Jão apareceu em inúmeras fotos de infância, que retratam o cantor e sua família.

Durante uma cena do teaser, é possível avistar um calendário com o dia 25 de setembro circulado. A data é a mesma que foi revelada pelo jornalismo José Noberto Flesch como a primeira apresentação de Jão para a era nova.

Confira o monólogo de Jão na integra:

"É engraçado, que as coisas mais horríveis da vida acontecem em dias comuns. Nascem com o sol, com cheiro de pão.

O cotidiano é traiçoeiro. Leva sem aviso, depois fica ali. Lembrando. Lembrando. Lembrando.

Eu acho que isso só acontece porque existe uma falha substancial na evolução do homem em seguir amando o que já perdeu. Anos e anos de seleção natural e que coisa inútil é essa, o de perder algo que se ama muito e não poder perder ali na mesma hora o amor que sente. Lavar no banho, evaporar no varal.

E eu desconfio que é por isso que o homem aprendeu a falar, e a escrever, e a cantar. É onde você deixa esse peso. Ali inventamos verdades, abraçamos mortos, e dias ruins já nascem feios.

A literatura, a arte, são truques para suprir essa falha substancial da nossa natureza, de não poder romper o laço na hora em que algo parte. E se o amor não escolhe para onde vai, aqui eu escolho. Esse texto é meu. Nele, você ainda corta as minhas unhas, eu te conto da minha casa nova, dos filhos que eu ainda não tenho. As coisas mais lindas dos meus dias mais comuns.

Se a única coisa que resta são as minhas palavras, então eu decido, aqui e agora, que é nelas que morará para sempre todo meu amor."