Jão: entenda o significado do teaser de 'Memórias Póstumas'

Jão: cantor cria site personalizado para lançamento do novo álbum
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de julho de 2026 às 12h41.
Última atualização em 23 de julho de 2026 às 12h49.
Na manhã desta quinta-feira, 23, Jão anunciou seu quinto álbum de estúdio, "Memórias Póstumas". O projeto será lançado no próximo domingo, 26.
A novidade veio por meio de uma publicação no Instagram, em que Jão revelou um vídeo-conceito do novo álbum com um monólogo original e imagens inéditas, além de fotos da sua infância.
O teaser tem 2m34s e reflete tópicos como a morte, o luto e os motivos para cantar. Antes da pausa na carreira, Jão perdeu as duas avós, e, durante o hiato da carreira, o pai do cantor faleceu.
Jão inicia o vídeo dentro de um carro parado no trânsito, quando uma senhora quebra o vidro do veículo. A partir daí, ela passa a segui-lo por diferentes cenários, enquanto as imagens acompanham o monólogo e traduzem os sentimentos do cantor.
Em meio a imagens inéditas, gravadas especialmente para o lançamento de "Memórias Póstumas", Jão apareceu em inúmeras fotos de infância, que retratam o cantor e sua família.
Durante uma cena do teaser, é possível avistar um calendário com o dia 25 de setembro circulado. A data é a mesma que foi revelada pelo jornalismo José Noberto Flesch como a primeira apresentação de Jão para a era nova.
"É engraçado, que as coisas mais horríveis da vida acontecem em dias comuns. Nascem com o sol, com cheiro de pão.
O cotidiano é traiçoeiro. Leva sem aviso, depois fica ali. Lembrando. Lembrando. Lembrando.
Eu acho que isso só acontece porque existe uma falha substancial na evolução do homem em seguir amando o que já perdeu. Anos e anos de seleção natural e que coisa inútil é essa, o de perder algo que se ama muito e não poder perder ali na mesma hora o amor que sente. Lavar no banho, evaporar no varal.
E eu desconfio que é por isso que o homem aprendeu a falar, e a escrever, e a cantar. É onde você deixa esse peso. Ali inventamos verdades, abraçamos mortos, e dias ruins já nascem feios.
A literatura, a arte, são truques para suprir essa falha substancial da nossa natureza, de não poder romper o laço na hora em que algo parte. E se o amor não escolhe para onde vai, aqui eu escolho. Esse texto é meu. Nele, você ainda corta as minhas unhas, eu te conto da minha casa nova, dos filhos que eu ainda não tenho. As coisas mais lindas dos meus dias mais comuns.
Se a única coisa que resta são as minhas palavras, então eu decido, aqui e agora, que é nelas que morará para sempre todo meu amor."
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