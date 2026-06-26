DreamWorks anuncia spin-off sobre o Burro de 'Shrek' para 2028; veja detalhes

Spin-off do Burro: Um dos personagens mais queridos da franquia finalmente terá uma aventura solo, dando continuidade à expansão do universo de Shrek (Reprodução / Dreamworks)
Freelancer
Publicado em 26 de junho de 2026 às 22h33.
Depois de anos de rumores e expectativas dos fãs, o personagem mais falante e carismático do universo de "Shrek" finalmente terá seu momento de protagonismo. A DreamWorks confirmou oficialmente o filme derivado centrado no Burro, com estreia marcada para 30 de junho de 2028 e o retorno de Eddie Murphy à dublagem do personagem.
O anúncio transforma em realidade uma ideia defendida pelo próprio Murphy há bastante tempo. Em entrevistas recentes, o ator já havia revelado que existia interesse em expandir a franquia com uma aventura dedicada ao personagem, seguindo o caminho de sucesso aberto pelos filmes do Gato de Botas.
"Eu pensei: 'Eles deveriam ter feito um filme do Burro'", disse ele ao ETalk em 2023. "O Burro é mais engraçado que o Gato de Botas. Quer dizer, eu adoro o Gato de Botas, mas ele não é tão engraçado quanto o Burro."
Segundo a descrição oficial divulgada pelo estúdio, o longa contará a história de origem do personagem, revelando como um simples burro acabou se tornando o carismático Burro que conquistou o público da franquia. A animação será lançada cerca de um ano depois de "Shrek 5", reforçando os planos da DreamWorks de transformar o universo do ogro em uma franquia ainda maior.
De acordo com a Variety, a direção ficará por conta de Charlie Bean, de "LEGO Batman: O Filme", com produção de Rebecca Huntley, que trabalhou em "Kung Fu Panda 4". A codireção é assinada por Matt Flynn, artista de storyboard da DreamWorks que participou de produções como "Robô Selvagem", "Gato de Botas 2: O Último Pedido" e "Os Caras Malvados 2".
O ator retornará para emprestar sua voz ao personagem, repetindo uma parceria que começou há mais de duas décadas e ajudou a transformar o falante companheiro de Shrek em um dos grandes símbolos da animação moderna.
Murphy também integra o elenco de "Shrek 5", ao lado de Mike Myers e Cameron Diaz, retomando o trio original da franquia antes de embarcar na aventura solo do personagem. Zendaya, Marcello Hernandez e Skyler Gisondo darão vida aos filhos do casal de ogros
Inicialmente previsto para estrear em 23 de dezembro de 2026, "Shrek 5" teve seu lançamento adiado e agora chega aos cinemas em 30 de junho de 2027.
Embora ainda não tenha sido revelada, o insider MTTSH aponta que a trama oficial terá a filha de Shrek, dublada por Zendaya, como uma jovem praticante de magia. Em um acidente, ela acabaria transportando Shrek e o Burro para o mundo real. Sem dominar o feitiço necessário para trazê-los de volta, caberia à dupla encontrar uma forma de retornar ao seu universo.
Enquanto o novo filme não chega, os fãs podem rever a franquia em casa. "Shrek", "Shrek 2" e "Shrek Terceiro" estão disponíveis na Netflix e no Prime Video. Já "Shrek Para Sempre", quarto capítulo da saga, pode ser assistido exclusivamente no Globoplay.