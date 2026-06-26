DreamWorks anuncia spin-off sobre o Burro de 'Shrek' para 2028; veja detalhes

Depois de anos de rumores e expectativas dos fãs, o personagem mais falante e carismático do universo de "Shrek" finalmente terá seu momento de protagonismo. A DreamWorks confirmou oficialmente o filme derivado centrado no Burro, com estreia marcada para 30 de junho de 2028 e o retorno de Eddie Murphy à dublagem do personagem.

O anúncio transforma em realidade uma ideia defendida pelo próprio Murphy há bastante tempo. Em entrevistas recentes, o ator já havia revelado que existia interesse em expandir a franquia com uma aventura dedicada ao personagem, seguindo o caminho de sucesso aberto pelos filmes do Gato de Botas.

"Eu pensei: 'Eles deveriam ter feito um filme do Burro'", disse ele ao ETalk em 2023. "O Burro é mais engraçado que o Gato de Botas. Quer dizer, eu adoro o Gato de Botas, mas ele não é tão engraçado quanto o Burro."

O que já se sabe sobre o filme

Segundo a descrição oficial divulgada pelo estúdio, o longa contará a história de origem do personagem, revelando como um simples burro acabou se tornando o carismático Burro que conquistou o público da franquia. A animação será lançada cerca de um ano depois de "Shrek 5", reforçando os planos da DreamWorks de transformar o universo do ogro em uma franquia ainda maior.

De acordo com a Variety, a direção ficará por conta de Charlie Bean, de "LEGO Batman: O Filme", com produção de Rebecca Huntley, que trabalhou em "Kung Fu Panda 4". A codireção é assinada por Matt Flynn, artista de storyboard da DreamWorks que participou de produções como "Robô Selvagem", "Gato de Botas 2: O Último Pedido" e "Os Caras Malvados 2".

Eddie Murphy está de volta

O ator retornará para emprestar sua voz ao personagem, repetindo uma parceria que começou há mais de duas décadas e ajudou a transformar o falante companheiro de Shrek em um dos grandes símbolos da animação moderna.

Murphy também integra o elenco de "Shrek 5", ao lado de Mike Myers e Cameron Diaz, retomando o trio original da franquia antes de embarcar na aventura solo do personagem. Zendaya, Marcello Hernandez e Skyler Gisondo darão vida aos filhos do casal de ogros

'Shrek 5' será lançado em 2027

Inicialmente previsto para estrear em 23 de dezembro de 2026, "Shrek 5" teve seu lançamento adiado e agora chega aos cinemas em 30 de junho de 2027.

Embora ainda não tenha sido revelada, o insider MTTSH aponta que a trama oficial terá a filha de Shrek, dublada por Zendaya, como uma jovem praticante de magia. Em um acidente, ela acabaria transportando Shrek e o Burro para o mundo real. Sem dominar o feitiço necessário para trazê-los de volta, caberia à dupla encontrar uma forma de retornar ao seu universo.

Enquanto o novo filme não chega, os fãs podem rever a franquia em casa. "Shrek", "Shrek 2" e "Shrek Terceiro" estão disponíveis na Netflix e no Prime Video. Já "Shrek Para Sempre", quarto capítulo da saga, pode ser assistido exclusivamente no Globoplay.