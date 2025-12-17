Por que a série 'Percy Jackson e os Olimpianos' é tão diferente dos filmes?

A segunda temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" estreou na última quarta-feira, 10, no Disney+, e os números da primeira temporada deixam claro o acerto da produção: 96% de aprovação no Rotten Tomatoes contra menos de 50% dos filmes da saga de 2010 e 2013, produzidos pela Fox.

Mas, afinal, o que a Disney fez de tão diferente da Fox? Ambas as produções são inspiradas nos livros de Rick Riordan, mas existem três diferenças principais que explicam o sucesso da série.

Idade dos personagens

Nos livros e na série, Percy, Annabeth e Grover têm 12 anos no primeiro volume. São pré-adolescentes descobrindo não apenas seus poderes divinos, mas lidando com a transição entre infância e adolescência, parte essencial da narrativa de Rick Riordan.

Nos filmes, os personagens aparecem com 16 anos, idade que só atingem no quinto e último livro da saga. Ver adolescentes quase adultos enfrentando os deuses do Olimpo cria uma dinâmica completamente diferente de acompanhar crianças de 12 anos na mesma jornada. A vulnerabilidade e a descoberta, pilares da história, simplesmente desaparecem com essa mudança.

A série corrigiu isso escalando Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, atores que realmente têm a idade dos personagens que interpretam na primeira temporada.

Rick Riordan no comando criativo

"Para vocês, são algumas horas de entretenimento. Para mim, é o trabalho da minha vida passando por um moedor de carne quando implorei para que não fizessem isso." O desabafo de Rick Riordan no X (antigo Twitter) sobre os filmes da Fox à época resume a frustração de um autor que não teve controle sobre sua própria criação.

Na série do Disney+, o cenário mudou completamente. Riordan é produtor executivo e co-roteirista do episódio piloto, ao lado de sua esposa Becky. Em entrevista exclusiva à EXAME no lançamento da primeira temporada, ele explicou o objetivo: "Acho que a grande diferença dos filmes para uma série agora é que, bem, um programa de TV dá mais espaço para adaptar a história. É uma jornada e você conhece os personagens de uma temporada de televisão melhor do que de um filme".

Esse controle criativo se traduz em escolhas como trazer Lin-Manuel Miranda para interpretar Hermes já na primeira temporada, mesmo o deus só aparecendo no segundo livro. Foi uma decisão consciente de Riordan para construir a narrativa de forma mais fluida na TV, antecipando personagens importantes.

Tempo para desenvolver a trama

A série tem oito episódios de aproximadamente 40 minutos cada temporada, ou seja, mais de cinco horas para adaptar cada livro. Os filmes tinham apenas 90 minutos. Essa diferença brutal de tempo resultou em mudanças drásticas e incompreensíveis nos filmes.

Exemplos do que foi mudado nos filmes:

Hades virou o vilão principal querendo dominar o Olimpo, algo que nunca acontece nos livros, onde ele é moralmente ambíguo, mas não antagonista;

Percy foge do acampamento sem consultar o Oráculo, quebrando completamente a lógica do universo criado por Riordan;

Hades invade o Acampamento Meio-Sangue para falar com Percy, uma cena impossível pelas "leis" daquele mundo, de acordo com os livros;

Na série, há tempo para explorar personagens secundários, desenvolver arcos emocionais e explicar a mitologia grega sem atropelos. Os títulos dos episódios são adaptações diretas dos capítulos dos livros. As profecias do Oráculo são respeitadas. "Estávamos empenhados em fazer o que parecia certo, quais são as escolhas certas em vez de tentar corrigir as erradas", explicou o produtor Jonathan E. Steinberg.

A segunda temporada

Inspirados no segundo livro da saga de Rick Riordan, "O Mar de Monstros", os novos episódios prometem monstros inéditos e desafios maiores para os jovens semideuses.

A trama retoma os eventos após a quebra da barreira mágica que protege o Acampamento Meio-Sangue. Para salvar o local e resgatar seu amigo Grover, Percy parte para o Mar de Monstros em busca do Velocino de Ouro, artefato capaz de restaurar a proteção do acampamento.

Percy conta com a ajuda de Annabeth, Clarisse e Tyson, o ciclope que descobre ser meio-irmão do protagonista. A sobrevivência do trio se torna crucial para impedir os planos de Luke, do Titã Cronos e de seu avanço rumo ao colapso do acampamento, e do próprio Olimpo.

A Disney confirmou também que a terceira temporada já está em produção em Vancouver. Enquanto isso, a primeira temporada segue disponível no Disney+.

Que horas estreiam os episódios?

O cronograma oficial divulgado pela Disney+ prevê que todos os episódios irão ao ar às 5h, (horário de Brasília).

Confira a lista de episódios: