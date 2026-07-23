João Rock deve levar 65 mil pessoas de todo o Brasil a Ribeirão Preto e movimentar economia local

João Rock além dos shows: festival leva milhares de visitantes e aquece serviços (Divulgação)
Repórter
Publicado em 23 de julho de 2026 às 13h35.
Última atualização em 23 de julho de 2026 às 13h40.
Com mais de 65 mil pessoas esperadas em Ribeirão Preto no dia 1º de agosto e ingressos esgotados, o João Rock 2026 deve ampliar o fluxo de visitantes na cidade durante o fim de semana do festival.
A estimativa é que cerca de 90% do público venha de outros municípios, com reflexos em segmentos como hotelaria, alimentação, transporte, comércio e serviços.
O movimento provocado pelo festival não deve se limitar ao dia dos shows. Parte dos visitantes chega antes da realização do evento e permanece por mais de um dia em Ribeirão Preto, o que estende o período de consumo na cidade. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Alta Mogiana, bares e restaurantes projetam crescimento de 15% a 25% no faturamento durante o período.
“A chegada dos visitantes é o principal fator de dinamização econômica do João Rock. Esse público amplia a ocupação da rede hoteleira e gera consumo adicional em bares, restaurantes e serviços de alimentação. Na prática, trata-se de um dinheiro novo circulando na economia local, fortalecendo toda a cadeia do turismo e da alimentação”, afirma Renan Roque, gerente executivo da Abrasel Regional Alta Mogiana.
A demanda também alcança a rede de hospedagem. Uma projeção técnica do Observatório Econômico e Turismo de Ribeirão Preto e Região (OTURP) indica que os hotéis devem atingir 94% de ocupação durante o festival. No TRYP by Wyndham Nacional Inn, a taxa de ocupação para o período já se aproxima de 100%, e o hotel reforçou a operação para receber os hóspedes.
“Queremos criar uma experiência para os hóspedes, com ativações pré-festival em parceria com patrocinadores e uma programação que envolve música, moda e beleza antes do evento”, comenta Ana Carolina Rocha, gerente geral do TRYP by Wyndham Ribeirão Preto Nacional Inn.
A movimentação econômica associada à edição de 2026 também passa pela contratação de trabalhadores para a realização do evento. A expectativa é que cerca de sete mil empregos temporários sejam gerados em áreas como montagem, produção, segurança, alimentação, limpeza, logística, operação e serviços terceirizados.
A estrutura necessária para o festival envolve fornecedores e prestadores de serviços antes e durante a realização do evento. O fluxo de público também amplia a demanda em setores ligados ao turismo, hospedagem, gastronomia e comércio de Ribeirão Preto.
“O João Rock se consolidou como um dos principais festivais do país e isso também se reflete na sua capacidade de movimentar a economia local. A cada ano, o evento envolve milhares de profissionais, amplia a contratação de serviços e ativa uma cadeia produtiva que começa meses antes e alcança diferentes setores”, afirma Luit Marques, um dos organizadores do festival.