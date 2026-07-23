João Rock deve levar 65 mil pessoas de todo o Brasil a Ribeirão Preto e movimentar economia local

Com mais de 65 mil pessoas esperadas em Ribeirão Preto no dia 1º de agosto e ingressos esgotados, o João Rock 2026 deve ampliar o fluxo de visitantes na cidade durante o fim de semana do festival.

A estimativa é que cerca de 90% do público venha de outros municípios, com reflexos em segmentos como hotelaria, alimentação, transporte, comércio e serviços.

O movimento provocado pelo festival não deve se limitar ao dia dos shows. Parte dos visitantes chega antes da realização do evento e permanece por mais de um dia em Ribeirão Preto, o que estende o período de consumo na cidade. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Alta Mogiana, bares e restaurantes projetam crescimento de 15% a 25% no faturamento durante o período.

“A chegada dos visitantes é o principal fator de dinamização econômica do João Rock. Esse público amplia a ocupação da rede hoteleira e gera consumo adicional em bares, restaurantes e serviços de alimentação. Na prática, trata-se de um dinheiro novo circulando na economia local, fortalecendo toda a cadeia do turismo e da alimentação”, afirma Renan Roque, gerente executivo da Abrasel Regional Alta Mogiana.

A demanda também alcança a rede de hospedagem. Uma projeção técnica do Observatório Econômico e Turismo de Ribeirão Preto e Região (OTURP) indica que os hotéis devem atingir 94% de ocupação durante o festival. No TRYP by Wyndham Nacional Inn, a taxa de ocupação para o período já se aproxima de 100%, e o hotel reforçou a operação para receber os hóspedes.

“Queremos criar uma experiência para os hóspedes, com ativações pré-festival em parceria com patrocinadores e uma programação que envolve música, moda e beleza antes do evento”, comenta Ana Carolina Rocha, gerente geral do TRYP by Wyndham Ribeirão Preto Nacional Inn.

João Rock deve gerar cerca de sete mil empregos temporários

A movimentação econômica associada à edição de 2026 também passa pela contratação de trabalhadores para a realização do evento. A expectativa é que cerca de sete mil empregos temporários sejam gerados em áreas como montagem, produção, segurança, alimentação, limpeza, logística, operação e serviços terceirizados.

A estrutura necessária para o festival envolve fornecedores e prestadores de serviços antes e durante a realização do evento. O fluxo de público também amplia a demanda em setores ligados ao turismo, hospedagem, gastronomia e comércio de Ribeirão Preto.

“O João Rock se consolidou como um dos principais festivais do país e isso também se reflete na sua capacidade de movimentar a economia local. A cada ano, o evento envolve milhares de profissionais, amplia a contratação de serviços e ativa uma cadeia produtiva que começa meses antes e alcança diferentes setores”, afirma Luit Marques, um dos organizadores do festival.