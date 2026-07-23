Qual é o nome do novo álbum do Jão?

Jão anunciou seu quinto álbum de estúdio na manhã desta quinta-feira, 23. O cantor está fora dos holofotes desde o começo de 2025, quando anunciou uma pausa indeterminada na carreira.

O retorno do cantor está sendo especulado desde o começo de junho, quando rumores sobre possíveis gravações ao redor do Brasil começaram a circular nas redes sociais.

Qual o nome do novo álbum do Jão?

O novo álbum de estúdio de Jão chamará "Memórias Póstumas". Esse é o quinto projeto do cantor e tem lançamento previsto para o próximo domingo, 26 de julho.

Jão anunciou o novo álbum por meio de um teaser nas redes sociais, com imagens inéditas gravadas para o lançamento, um monólogo original e imagens de sua família durante a infância.

O site do cantor, que teve a URL alterada para "Eu sempre volto" na quarta-feira, 22, à noite, também apresenta um design interativo personalizado para o novo álbum.

Um relógio com uma contagem regressiva com prazo para sexta-feira, às 12 horas, foi iniciado logo após o anúncio.