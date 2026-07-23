Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Qual é o nome do novo álbum do Jão?

Cantor anunciou seu quinto álbum de estúdio na manhã desta quinta-feira, 23, por meio de uma publicação nas redes sociais

Jão: cantor anuncia quinto álbum de estúdio

Jão: cantor anuncia quinto álbum de estúdio

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de julho de 2026 às 13h20.

Tudo sobreCantores
Saiba mais

Jão anunciou seu quinto álbum de estúdio na manhã desta quinta-feira, 23. O cantor está fora dos holofotes desde o começo de 2025, quando anunciou uma pausa indeterminada na carreira.

O retorno do cantor está sendo especulado desde o começo de junho, quando rumores sobre possíveis gravações ao redor do Brasil começaram a circular nas redes sociais.

Qual o nome do novo álbum do Jão?

O novo álbum de estúdio de Jão chamará "Memórias Póstumas". Esse é o quinto projeto do cantor e tem lançamento previsto para o próximo domingo, 26 de julho.

Jão anunciou o novo álbum por meio de um teaser nas redes sociais, com imagens inéditas gravadas para o lançamento, um monólogo original e imagens de sua família durante a infância.

O site do cantor, que teve a URL alterada para "Eu sempre volto" na quarta-feira, 22, à noite, também apresenta um design interativo personalizado para o novo álbum.

Um relógio com uma contagem regressiva com prazo para sexta-feira, às 12 horas, foi iniciado logo após o anúncio.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Jão (@jao)

Acompanhe tudo sobre:CantoresMúsicaMúsica pop

Mais de Pop

Vini Jr. encontra Terry Crews no Cristo Redentor após meme de 'As Branquelas' conquistar a Copa

Jão: entenda o significado do teaser de 'Memórias Póstumas'

Herança de Chadwick Boseman vira alvo de batalha judicial entre viúva e família

Jão está de volta! Tudo que sabemos sobre o novo álbum 'Memórias Póstumas'

Mais na Exame

Esporte

Karim Adeyemi deixa Borussia Dortmund e acerta com Barcelona

Um conteúdo Bússola

ONG que realiza sonhos escolhe dubladora viral como nova embaixadora

Inteligência Artificial

Por que a IA ainda não aumentou o desemprego, segundo economista da Anthropic

Pop

Vini Jr. encontra Terry Crews no Cristo Redentor após meme de 'As Branquelas' conquistar a Copa