'O Mandaloriano e o Grogu' faz a pior estreia de 'Star Wars' na era Disney

Após quase sete anos longe dos cinemas, a franquia "Star Wars" voltou às telonas nesta semana. O filme "O Mandaloriano e o Grogu" arrecadou US$ 102 milhões nos Estados Unidos e Canadá durante o feriado prolongado do Memorial Day, além de alcançar cerca de US$ 165 milhões mundialmente em seu fim de semana de estreia.

Filme teve a pior estreia de 'Star Wars'

Dirigido por Jon Favreau e estrelado por Pedro Pascal, o longa acompanha as aventuras de Din Djarin e Grogu, personagem conhecido mundialmente como Baby Yoda. A produção dá continuidade aos eventos da série "The Mandalorian", lançada originalmente no Disney+ em 2019.

O desempenho foi suficiente para colocar o filme no topo das bilheterias do fim de semana nos EUA. Ainda assim, os números revelam um cenário mais complexo para a franquia. Embora a estreia seja considerada forte para um blockbuster tradicional, ela é a menor abertura de um filme de “Star Wars” desde que a Lucasfilm foi adquirida pela The Walt Disney Company em 2012, superando "Solo: Uma História Star Wars", que arrecadou US$ 103 milhões no fim de semana do Memorial Day de 2018 e foi considerado um fracasso.

Parte da estratégia da Disney para reduzir riscos foi apostar em um orçamento mais controlado. Segundo informações da Reuters, “O Mandaloriano e o Grogu” custou cerca de US$ 165 milhões para ser feito, em vez dos típicos US$ 300 milhões ou mais.

O lançamento também funciona como um teste importante para a empresa. Este é o primeiro longa de “Star Wars” adaptado diretamente de uma série de streaming, e seu desempenho pode indicar se personagens populares do Disney+ conseguem sustentar o mesmo interesse nos cinemas.

Filme é derivado da série de maior sucesso do Disney+

O público recebeu “Grogu” com mais entusiasmo do que a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o filme alcançou 89% de aprovação entre espectadores verificados, enquanto os críticos atribuíram uma média positiva de 62%.

Além da bilheteria, a Disney aposta no impacto do personagem Grogu para impulsionar vendas de brinquedos, roupas, colecionáveis e produtos ligados ao universo “Star Wars”, segundo o The Hollywood Reporter.

"The Mandalorian" é a série original mais assistida do Disney+, e mais de 13 milhões de brinquedos do Grogu foram vendidos desde a estreia da série em 2019.