3ª temporada de 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder' ganha data de estreia no Prime Video

A espera acabou! O Prime Video anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 11, a data de lançamento da terceira temporada de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder". Os novos episódios da série estarão disponíveis no streaming a partir de 11 de novembro.

Além disso, o serviço de streaming revelou a primeira imagem da nova temporada, apresentando Sauron com uma coroa.

Saiba tudo sobre 'Os Anéis de Poder'

Passada milhares de anos antes dos acontecimentos de "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit", a série explora a ascensão do mal na Terra-média durante a Segunda Era. A narrativa acompanha elfos, homens, anões e outras raças enquanto vivenciam um período de relativa tranquilidade, que começa a se desintegrar com o retorno das forças das trevas.

A terceira temporada marcará um grande salto temporal, avançando vários anos após os eventos anteriores. Esta nova fase se passará no auge do conflito entre os elfos e Sauron.

A sinopse oficial dá mais detalhes sobre a trama: “Avançando vários anos após os eventos da segunda temporada, a terceira temporada se passa no auge da guerra entre os Elfos e Sauron, enquanto o Senhor das Trevas tenta forjar o Um Anel, o artefato que lhe dará o poder necessário para vencer a guerra e dominar toda a Terra-média de uma vez por todas.”

Os Anéis de Poder é produzido por JD Payne e Patrick McKay, que atuam como produtores executivos.

Onde assistir à série "Os Anéis de Poder"?

As duas primeiras temporadas de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" já estão disponíveis no Prime Video. A terceira temporada estreia em 11 de novembro.