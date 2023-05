Qual a ordem cronológica dos filmes da Marvel?

A Marvel Studios conseguiu criar um universos compartilhado de um modo nunca visto na história do cinema. São cinco fases e 38 filmes e séries, até o momento, que compõem a história dos super-heróis da editora.

Em um planejamento que começou em 2008, com o lançamento do Homem de Ferro, a Marvel entrelaça os seus personagens em todas as produções dentro do Marvel Cinematic Universe (Universo Cinematográfico da Marvel, em português).

Quer maratonar os filmes e séries dos super-heróis mais poderosos da Terra, mas dentro da ordem cronológica dos acontecimentos, considerando o período em que o filme se passa e não a sua data de lançamento? A EXAME preparou a lista completa com a cronologia dos filmes e séries da Marvel.

Ordem cronológica dos filmes da Marvel

Capitão América: o Primeiro Vingador (1943 - 1945) Capitã Marvel (1995) O Incrível Hulk (2005 - 2009) Homem de Ferro (2009 - 2010) Homem de Ferro 2 (2011) Thor (2011) Os Vingadores (2012) Homem de Ferro 3 (2012) Thor: O Mundo Sombrio (2013) Capitão América: Soldado Invernal (2014) Guardiões da Galáxia (2014) Guardiões da Galáxia Vol.2 (2014) Vingadores: Era de Ultron (2015) Homem-Formiga (2015) Capitão América: Guerra Civil (2016) Pantera Negra (2016) Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2016) Viúva Negra (2016) Doutor Estranho (2016 a 2017) Thor: Ragnarok (2017) Homem-Formiga e a Vespa (2018) Vingadores: Guerra Infinita (2018) Vingadores: Ultimato (entre 2018 e 2023) Loki - série (diferentes períodos) WandaVision - série (2023) Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2023) Mulher-Hulk - série (2023) Falcão e o Soldado Invernal - série (2024) Eternos (2024) Homem-Aranha: Longe de Casa (2024) Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2024) Gavião Arqueiro- série (2024) Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura (2024) Ms. Marvel - série (entre 2024 e 2025) Thor: Amor e Trovão (por volta de 2025 ou 2026) Pantera Negra: Wakanda Forever (2025) Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2025) Guardiões da Gláxia: vol. 3 (2025)

Próximos filmes e séries da Marvel