Terceira temporada de 'The Walking Dead: Dead City' ganha data de estreia

A AMC confirmou oficialmente a data de estreia da terceira temporada de "The Walking Dead: Dead City". A nova leva de episódios da série chega em 26 de julho de 2026 no canal AMC e também na plataforma AMC+. A revelação foi acompanhada de um novo teaser promocional.

Spin-off ganhou mais uma temporada

O spin-off acompanha Maggie e Negan anos após os acontecimentos da série principal de "The Walking Dead". A trama se passa em uma Manhattan isolada e destruída pelo apocalipse, tomada por grupos violentos, disputas territoriais e hordas de zumbis. Desde a estreia, a produção se consolidou como uma das principais apostas da franquia após o encerramento da série original.

Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan retornam aos papéis centrais da história. A terceira temporada também contará com novos nomes no elenco, incluindo Aimee Garcia, Jimmi Simpson e Raúl Castillo.

A mudança no relacionamento entre os personagens é apontada como uma das principais novidades da nova fase da série. De acordo com a Entertainment Weekly, a temporada terá um tom mais emocional e focado na reconstrução dos personagens, sem abandonar o clima de tensão e violência característico do universo de "The Walking Dead".

A terceira temporada marca a chegada de Seth Hoffman como novo showrunner da produção, substituindo Eli Jorné, que comandou os primeiros anos da série. Hoffman já trabalhou anteriormente em temporadas clássicas de "The Walking Dead" e assume o projeto em um momento em que a AMC busca manter a franquia ativa com diferentes derivados.

A série foi renovada após a boa recepção da segunda temporada, lançada em 2025. Além de "Dead City", a franquia continua investindo em outras produções derivadas, como "The Walking Dead: Daryl Dixon" e "The Ones Who Live", focada em Rick Grimes e Michonne.

Onde assistir?

No Brasil, as duas primeiras temporadas de "The Walking Dead: Dead City" estão disponíveis no serviço de streaming Prime Video. A série também faz parte do catálogo do canal AMC. Além de "Dead City", os fãs encontram a série original, "The Walking Dead", completa na Netflix e na Disney+.