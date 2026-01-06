Atores clássicos de X-Men retornam em trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'

O próximo filme dos Vingadores marca o retorno de personagens clássicos dos "X-Men". O ator James Marsden volta a interpretar o Ciclope no terceiro trailer de "Vingadores: Doutor Destino", novo crossover do Universo Cinematográfico da Marvel.

A prévia divulgada nesta terça-feira, 6, também destaca o retorno de Patrick Stewart como Professor X e de Ian McKellen como Magneto. Em tom mais sombrio, o trailer sugere reflexões sobre morte e legado, em um diálogo conduzido pelo líder dos X-Men.

O material também retoma personagens já apresentados em trailers anteriores, como Thor, interpretado por Chris Hemsworth, e Steve Rogers, vivido por Chris Evans. A produção reúne heróis de diferentes fases do universo Marvel em uma mesma narrativa.

Confronto com Doutor Destino

Na trama, personagens dos "X-Men", do "Quarteto Fantástico" e dos Vingadores enfrentam o vilão Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr. O antagonista surge como o principal eixo do conflito apresentado para o novo arco da franquia nos cinemas.

James Marsden interpretou Scott Summers nos filmes "X-Men" (2000), "X2: X-Men United" (2003) e "X-Men: O Confronto Final" (2006). O personagem havia sido encerrado na trilogia original, mas retorna em um novo contexto dentro da cronologia do Universo Cinematográfico da Marvel.

"Vingadores: Doutor Destino" tem estreia prevista para 18 de dezembro nos cinemas.