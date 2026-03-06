Casual

Onde assistir 'Frankestein'? Filme recebeu 9 indicações ao Oscar

Longa dirigido por Guillermo del Toro foi ovacionado na estreia

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 6 de março de 2026 às 06h15.

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar: 50 títulos receberam indicações em 2026.

Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro (O Labirinto do Fauno), é uma das grandes apostas do ano à temporada de premiações do cinema. Concorre a nove categorias.

O longa estreou no Festival de Veneza, em 30 de agosto de 2025, e recebeu 13 minutos de aplausos.

Estrelado por Oscar Isaac (Cavaleiro da Lua), Jacob Elordi (Saltburn) e Mia Goth (Pearl), o filme adapta o clássico romance gótico de Mary Shelley, que mostra o doutor Frankenstein criando um monstro a partir de partes de diferentes cadáveres. Del Toro define o projeto como seu “filme dos sonhos”.

O elenco também conta com Charles Dance (Game of Thrones), Lars Mikkelsen (House of Cards), David Bradley (Harry Potter e a Pedra Filosofal), Christian Convery (Sweet Tooth) e Christoph Waltz (Bastardos Inglórios).

Onde assistir a Frankestein?

O filme está disponível no catálogo da Netflix desde o dia 7 de novembro.

Em quais categorias Frankenstein concorre?

A produção foi nomeada aos prêmios de:

  • Melhor Filme
  • Melhor Direção de Arte
  • Melhor Figurino
  • Melhor Maquiagem e Penteado
  • Melhor Fotografia
  • Melhor Som
  • Melhor Trilha Sonora Original
  • Melhor Roteiro Adaptado
  • Melhor Ator Coadjuvante

Veja ao trailer:

